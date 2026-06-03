Coup de tonnerre ! Pierre Sage annonce son départ au RC Lens

Après avoir mené le RC Lens au terme d’une saison exceptionnelle, Pierre Sage a choisi de clore ce chapitre au sommet de sa cote de popularité sur le marché des entraîneurs. Le technicien de 47 ans a annoncé sa décision à sa direction ces dernières heures.

Mercato : Pierre Sage quitte le RC Lens

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C’est une véritable bombe du côté du RC Lens. Ce mardi, RMC Sport annonce que Pierre Sage a décidé de quitter le club du Pas-de-Calais. L’ancien coach de l’Olympique Lyonnais l’a annoncé à ses dirigeants et se projette désormais vers son prochain club, qu’il n’a pas encore choisi.

Alors qu’il laissait planer le doute sur son avenir, l’entraîneur lensois a donc pris sa décision et ne fera pas une seconde saison à Bollaert-Delelis. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Pierre Sage va quitter le RC Lens à l’issue d’une saison historique qui l’aura vu conquérir la première Coupe de France du club et terminer vice-champion de France derrière le PSG.

« L’entraîneur des Sang et Or a annoncé sa décision à ses dirigeants », assure le journaliste Fabrice Hawkins, qui ajoute que le natif de Lons-le-Saunier a de fortes chances de poser ses valises en Premier League.

Pierre Sage en route pour Crystal Palace

À la recherche d’un nouveau manager pour remplacer Oliver Glasner, démissionnaire, Crystal Palace serait en discussions avec Pierre Sage. Après le départ de l’Autrichien, le club de la banlieue sud de Londres aurait ainsi accéléré en début de semaine avec le tacticien français au point de parvenir rapidement à un accord entre les deux parties, à en croire Onze Mondial.

🚨Pierre Sage a décidé de quitter Lens. Il l’a annoncé à ses dirigeants. Discussions en cours avec Crystal Palace qui n’est pas le seul club intéressé. @RMCsport pic.twitter.com/68ivjG4gR8 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 3, 2026

Le site sportif confirme que « ce dernier en a d’ailleurs informé Joseph Oughourlian et Jean-Louis Leca, ce mardi. Les Sang-et-Or, qui ont anticipé un départ de leur coach, travaillent depuis plusieurs jours sur le profil adéquat pour le remplacer. Le RC Lens devrait rapidement entrer en négociations avec Palace pour obtenir une indemnité correspondant à la dernière année de contrat de Pierre Sage. »

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En Angleterre, une somme de 2 millions d’euros est déjà évoquée. À Lens, Pierre Sage sera vite remplacé chez les Sang et Or, qui pensent à Olivier Pantaloni, libre après son départ du FC Lorient à la fin de la saison.