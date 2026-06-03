Urgent à l’OM : Le nouvel entraîneur arrive, c’est signé !

La direction de l’OM tient enfin son nouvel entraîneur. Bruno Genesio s’apprête à prendre officiellement les rênes de l’équipe première. Tout est désormais réglé entre les différentes parties.

C’est fait, Bruno Genesio devient le nouvel entraîneur de l’OM

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Le suspense prend fin ! Foot Mercato le confirme, Bruno Genesio sera bel et bien sur le banc de l’Olympique de Marseille. Le technicien de 59 ans a accepté de relever ce défi en dépit des sollicitation de l’AS Monaco et Paris FC. Il ne reste plus que quelques détails administratifs à finaliser avant son officialisation.

Cette signature de Bruno Genesio constitue la pièce maîtresse du puzzle imaginé par la nouvelle direction de l’OM. Le duo Stéphane Richard et Grégory Lorenzi recherchait un entraîneur français et très expérimenté en Ligue 1 pour relancer l’équipe. L’ancien coach du LOSC remplissait parfaitement ces conditions. Lorsque son départ de Lille a été officialisé, les Phocéens ont vite sauté sur l’occasion.

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Le nouveau président de l’OM s’est personnellement entretenu avec Bruno Genesio. Ces échanges ont été fructueux, puisque le courant est immédiatement passé entre les deux hommes. Ceux-ci partagent la même vision : bâtir un projet fondé sur des certitudes plutôt que sur des paris financiers risqués. Cette philosophie tranche radicalement avec la précédente administration.

Le limogeage de Habib Beye déjà réglé

Notons que le choix de Bruno Genesio n’est pas le fruit du hasard. Le technicien de 59 ans apportera une expérience précieuse à l’OM et sa capacité à tirer le meilleur d’un effectif. Il aussi capable de valoriser les jeunes talents tout en gérant la pression du Vélodrome. En misant sur cette valeur sûre de Ligue 1, l’OM tourne définitivement la page Habib Beye.

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