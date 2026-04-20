ASSE : Alerte, fin de saison pour un jeune joueur de Sainté

Un jeune joueur de l’ASSE s’est blessé gravement. Sa saison est d’ores et déjà terminée. Un gros coup dur selon son entraîneur.

ASSE : Fracture du tibia et saison terminée pour Paul Eymard

Alors que l’ASSE s’est dangereusement inclinée à Bastia (2-0), dans le sprint final de la Ligue 2, Paul Eymard s’est blessé avec la Réserve. Sorti sur blessure, lors du match contre Jura Sud dimanche (0-0), il est victime d’une fracture au tibia. Le milieu de terrain de 18 ans devrait se faire opérer rapidement, selon les informations d’Evect. Sa saison est donc terminée. La durée de son indisponibilité serait de six mois au minimum.

Le soutien de Sylvain Gibert à Eymard

L’entraîneur de la Réserve stéphanoise, Sylvain Gibert a réagi à la blessure de Paul Eymard dans des propos confiés au média spécialisé. Il a notamment apporté son soutien au jeune joueur.

« On a une grosse pensée pour Paul. C’est tout le groupe qui a été affecté par sa sortie. On espère le revoir vite parmi nous. On lui apporte avec le staff et les joueurs tout notre soutien dans ce moment toujours compliqué de la blessure », a-t-il déclaré.

Des débuts prometteurs avec l’équipe professionnelle

Paul Eymard a fait quatre apparitions en Ligue 2 cette saison, sous les ordres de l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne, Eirik Horneland. Il a également disputé 3 matchs en coupe de France. Il a inscrit deux buts et a délivré une passe décisive dans le tournoi, jusqu’à l’élimination des Verts à Nice, en 32e de finale.

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