Alerte Mercato ASSE : 5 départs confirmés avant la montée

À l’ASSE, on ne perd pas de temps. Alors que la montée reste encore à sécuriser, la direction des Verts a déjà commencé à dessiner les contours du prochain effectif, avec cinq départs désormais clairement identifiés pour le mercato.

‎Mercato ASSE :Un grand ménage lancé dans les couloirs de l’Étrat

‎Pendant que le terrain continue de dicter le suspense, les bureaux, eux, ont déjà pris de l’avance. D’après Peuple Vert, cinq éléments de l’effectif de Saint-Etienne ne devraient pas poursuivre l’aventure sous le maillot vert à l’issue de la saison. Une décision forte qui traduit la volonté du club de ne pas revivre les hésitations du passé.

Lire aussi : Mercato ASSE : L’intérêt de KSV pour un gardien se confirme

À voir

‎Alerte Mercato PSG : Du nouveau pour Julian Alvarez

‎Parmi les premiers noms cités figurent Florian Tardieu et Denis Appiah. Le premier, freiné par une blessure au mollet depuis mars, arrive en fin de cycle. Le second, peu utilisé, n’a disputé que 13 rencontres cette saison. À 34 ans pour Tardieu et avec un temps de jeu en baisse pour Appiah, le message envoyé est clair : l’ASSE prépare déjà sa mue.

‎Des recrues qui n’ont pas trouvé leur place

‎Le cas des recrues estivales est encore plus révélateur. Toujours selon le média pro stéphanois, João Ferreira et Ebenezer Annan ne devraient pas être conservés. Recrutés avec l’idée d’apporter de la profondeur sur les côtés, les deux latéraux n’ont jamais réellement réussi à s’installer. ‎Entre prestations irrégulières, blessures et manque de continuité, le staff n’a pas été convaincu.

Lire aussi : Mercato ASSE : Cette recrue déjà assurée pour cet été ?

Même constat pour Aboubaka Soumahoro, prêté par Hambourg, qui figure lui aussi sur la liste des partants. C’est un tri méthodique, presque chirurgical, qui démontre une volonté claire : repartir avec un groupe plus compétitif, plus frais et mieux calibré pour la Ligue 1… ou pour consolider une ambition immédiate.

‎Stassin, le symbole du projet vert

‎Au milieu de cette vague de départs, un dossier cristallise toutes les attentions : Lucas Stassin, que KSV compte bien garder. Là où certains sont priés de faire leurs valises, le jeune attaquant belge représente au contraire l’avenir du club. ‎Le prolonger serait un signal fort. Sous contrat jusqu’en 2028, Stassin incarne ce que Saint-Étienne veut redevenir : un club capable de construire autour de ses talents.

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : L’aveu inquiétant de Ben Old après la chute à Bastia

À voir

‎OM : Double mauvaise nouvelle avant le FC Nantes !

Comment Bastia a pris l’ASSE à son propre jeu

En clair, l’ASSE prépare déjà la montée en agissant sur son effectif avant même sa validation sportive. ‎Pendant que d’autres clubs attendent la dernière journée, les Verts ont déjà lancé leur mercato. Une manière de rappeler qu’à Geoffroy-Guichard, l’histoire oblige toujours à voir plus loin que le prochain match.