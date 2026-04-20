ASSE : Après sa victoire, Bastia lâche un message fort

Réginald Ray, l’entraîneur du SC Bastia a laissé un message d’encouragement à l’ASSE, dans la foulée de la défaite infligée aux Verts. Mais son message class, ne va pas forcément apaiser les supporters stéphanois.

Le SC Bastia fait chuter l’ASSE, Ray nage dans le bonheur

L’ASSE est tombée dans le piège redouté du SC Bastia stade Armand-Cesari. Elle s’est inclinée (2-0) contre une équipe bastiaise qui était mieux préparée pour en découdre. Lanterne rouge du championnat, le club corse a montré, sur ce match, sa détermination à tout donner pour rester en Ligue 2. Contrairement aux Stéphanois qui sont visiblement tombés dans le piège corse, au stade Armand-Cesari.

Pendant que Philippe Montanier et son équipe exprimaient leur colère et des regrets, Réginald Ray, lui, savourait le premier succès de son équipe, après 11 journées consécutives sans victoire. « On est très contents d’avoir gagné ce match. Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas gagné. C’était important devant nos supporters. Tout le monde s’est mis au diapason. Il y a un vrai sentiment de satisfaction, de bonheur », s’est-il réjoui.

Bastia n’est plus dernier, Saint-Etienne voit Le Mans revenir et Troyes s’échapper

Grâce à cette victoire, le Sporting Club bastiais quitte la dernière place et se rapproche du barragiste (Laval), à un point. « C’est une victoire qui compte, qui comptera si on la valide à Clermont bien-sûr », a-t-il souligné.

Quant à l’AS Saint-Etienne, elle s’est compliqué la fin de saison, notamment pour la montée directe en Ligue 1. Les Stéphanois sont toujours deuxièmes au classement, mais ils sont désormais rejoints par le Mans FC, qui compte aussi 57 points. Devant eux, le leader l’ESTAC, a creusé l’écart et compte désormais 4 points d’avance, avant la confrontation directe de samedi prochain.

Réginald Ray : « L’ASSE montera directement […] »

Malgré le faux pas des Verts dans le sprint final, Réginald Ray croit à leur retour dans l’élite. « La très belle équipe de l’ASSE montera directement ou, en tout cas, elle va s’en donner les moyens », a-t-il déclaré, tout en évoquant une équipe stéphanoise « avec une grosse qualité et une grosse maîtrise collective ».

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Un message certes élégant, mais qui ne mettra pas forcément du baume au cœur du peuple vert.