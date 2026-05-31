Mercato : Le Stade Rennais s’offre une recrue 5 étoiles pour Lepaul

‎Le Stade Rennais et Estéban Lepaul devraient bien continuer leur histoire commune la saison prochaine. En attirant Adrien Thomasson, l’un des joueurs les plus influents de Ligue 1 dans la création offensive, le club breton envoie un message fort à son buteur vedette et affiche clairement ses ambitions pour l’avenir.

‎Mercato Stade Rennais : Une arrivée qui change la donne à Rennes

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‎Le mercato ne se résume pas toujours à remplacer un joueur ou à renforcer un secteur de jeu. Parfois, un transfert est aussi un signal adressé à l’effectif. C’est précisément ce que semble vouloir faire le Stade Rennais avec l’arrivée d’Adrien Thomasson en provenance du RC Lens.

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‎Auteur de prestations régulières depuis plusieurs saisons dans l’élite française, le milieu offensif apporte son expérience, sa vision du jeu et surtout sa capacité à alimenter les attaquants en ballons exploitables. Un profil que les dirigeants rennais recherchaient afin de donner davantage de poids à leur animation offensive.

‎Thomasson affiche déjà ses ambitions

‎Dès sa présentation, Adrien Thomasson a donné le ton. Le nouveau Rennais a évoqué avec humour mais aussi avec ambition sa future association avec Estéban Lepaul. « Il y a deux objectifs. D’une part, faire en sorte qu’Esteban Lepaul conserve son titre de meilleur buteur de Ligue 1. Et moi de conserver celui de meilleur passeur… »

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‎Cette déclaration n’est pas passée inaperçue auprès des supporters. Elle traduit la volonté du joueur de bâtir rapidement des automatismes avec l’attaquant vedette du club. Dans un championnat où les connexions offensives font souvent la différence, cette perspective suscite déjà beaucoup d’attentes.

‎Un argument de poids pour retenir Lepaul

‎Courtisé après sa remarquable saison, Estéban Lepaul dispose de plusieurs options pour son avenir. Conscient de cette réalité, le Stade Rennais ne se contente pas de lui proposer un projet stable. Le club cherche également à améliorer son environnement sportif. ‎L’arrivée de Thomasson s’inscrit pleinement dans cette logique.

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Associer un buteur prolifique à un spécialiste de la dernière passe constitue une stratégie cohérente pour viser plus haut. Sous la direction de Franck Haise, Rennes construit progressivement un effectif capable de retrouver les places européennes. ‎Cette opération révèle surtout une chose : le Stade Rennais ne prépare pas l’après-Lepaul.

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Au contraire, le club travaille activement pour convaincre son attaquant que ses plus belles performances sont peut-être encore à venir sous le maillot rouge et noir. Une approche réfléchie qui pourrait peser lourd lorsque viendra le moment de prendre une décision sur son avenir.