Mercato PSG : L’Atlético annonce le prix pour Julian Alvarez

Excédé par les pratiques du Barça dans le dossier Julian Alvarez, l’Atlético Madrid est sorti du silence pour faire le point sur la situation de son attaquant, également annoncé dans les plans du PSG pour ce mercato estival.

Mercato PSG : L’Atlético Madrid fracasse publiquement le Barça

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Lassé des rumeurs autour de Julian Alvarez, l’Atlético Madrid s’est ouvertement moqué du FC Barcelone sur ses réseaux sociaux. La presse espagnole, consciente de l’engouement autour du joueur de 26 ans multiplie les spéculations autour d’un possible transfert à Barcelone.

De quoi grandement agacer les Colchoneros, lassés de voir leur buteur être régulièrement associé aux Blaugranas. Alors, en guise de réponse, le compte X du club madrilène a annoncé de façon humoristique une arrivée de Lamine Yamal.

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« HERE WE GO ! Nous avons envoyé un fax au FC Barcelone avec notre offre de transfert : 4 billets pour le concert de Bad Bunny demain, un abonnement annuel à l’ABC et un sachet de graines de tournesol. Nous attendons la réponse avec impatience pour préparer l’annonce », a notamment écrit le club entraîné par Diego Simeone. Les Colchoneros en ont ainsi profité pour mettre les choses au clair au sujet de la situation de Julian Alvarez.

« L’Atlético a toutes les cartes en main. Le joueur est protégé par une clause libératoire de 500 millions d’euros et dispose d’un long contrat jusqu’en 2030. Nous sommes ravis de lui. Il a un long contrat, il est totalement protégé, et nous comptons sur lui pour la saison prochaine », explique l’Atléti, avant d’annoncer publiquement le tarif exact pour un probable transfert de l’international argentin.

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« Julian ne peut pas être recruté via un montant fixe échelonné sur plusieurs années avec des bonus. Ce sont 500 millions d’euros en cash qui devraient être déposés au siège de la Liga », indique la direction de l’Atlético Madrid. Autant dire que le Paris Saint-Germain devra se montrer extrêmement généreux dans ce dossier. D’ailleurs, un spécialiste du marché des transferts a confirmé cette tendance.

« Ils n’accepteront jamais 100 M€ »

Dernièrement, certains médias ont révélé que Luis Campos a formulé une offre de 120 millions d’euros plus deux joueurs de Luis Enrique en échange de la signature de Julian Alvarez lors du prochain mercato estival. Mais Fabrizio Romano laisse entendre que cette somme pourrait être insuffisante pour convaincre les dirigeants de l’Atlético Madrid.

Le journaliste italien explique que les Colchoneros, déterminés à conserver leur star argentine, n’entendent pas accepter un chèque d’une centaine de millions d’euros. Surtout venant de la part du FC Barcelone.

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« L’offre de Barcelone pour Julian Alvarez est sur la table. Elle est de 100M€, il n’y a pas de bonus, aucun joueur n’est inclus. C’est ce que le FC Barcelone offre pour Julian Alvarez. Donc le Barça lance les conversations avec les intermédiaires, les agents sont aussi dedans. Barcelone travaille dur sur le dossier », explique le spécialiste mercato, qui ajoute que cette offre n’a aucune chance de faire craquer les dirigeants madrilènes.

« L’Atlético Madrid, de son côté, est très agacé avec le comportement de Barcelone. La relation entre les deux clubs est tendue. En interne, l’Atlético Madrid fait savoir qu’ils n’accepteront jamais 100M€. Ils ne boucleront pas le deal pour ce prix-là. Donc un effort supplémentaire sera demandé au FC Barcelone », assure Romano.

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Le PSG et Nasser Al-Khelaïfi pourraient donc avoir une carte à jouer dans cette affaire, à condition de se montrer très généreux. Et le club de la capitale française en a largement les moyens.