Les Ultras ASSE sauvés de la dissolution ? Un verdict tombe

‎‎Les Ultras ASSE peuvent souffler, au moins provisoirement. Après des mois d’incertitude et une nouvelle audition très attendue à Paris, la commission chargée d’examiner la procédure de dissolution des principaux groupes de supporters stéphanois a rendu son avis.

‎ASSE : Une nouvelle bataille remportée par les supporters stéphanois

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‎Depuis plus d’un an, la menace d’une dissolution plane au-dessus des Magic Fans et des Green Angels. Le dossier, loin d’avoir disparu après un premier avis défavorable rendu en 2025, a continué son parcours administratif sous l’impulsion des autorités.

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‎Le 13 avril dernier, les représentants des groupes ultras, accompagnés de membres du club, ont une nouvelle fois défendu leur cause devant la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives. Une audition déterminante pour l’avenir de deux associations qui occupent une place centrale dans la vie de l’ASSE.

‎Une mobilisation qui dépasse largement Saint-Étienne

‎L’un des éléments marquants de ce dossier reste l’ampleur du soutien populaire observé ces dernières semaines. Plusieurs milliers de supporters se sont mobilisés pour dénoncer une procédure qu’ils considèrent comme injuste et disproportionnée. ‎Le mouvement a même dépassé les frontières du Forez.

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Dans plusieurs stades français, des messages de solidarité sont apparus dans les tribunes. Plus symbolique encore, les joueurs stéphanois ont affiché leur soutien en portant des tee-shirts arborant le slogan : « Le Chaudron ne se dissout pas ». Un geste rare qui témoigne du lien particulier entre l’équipe et ses supporters.

‎Un avis défavorable qui change la donne

‎Selon les informations révélées par Le Progrès, la commission a finalement rendu le même avis que lors du précédent examen du dossier. Autrement dit, elle se prononce à nouveau contre la dissolution des Magic Fans et des Green Angels. Les groupes ultras de l’ASSE ne sont pas dissous à ce jour. L’avis rendu constitue même un sérieux revers pour les partisans de cette procédure.

‎Pourquoi le dossier n’est pas totalement refermé

‎Pour autant, l’affaire n’est pas définitivement close. La particularité de cette commission réside dans le caractère consultatif de son avis. En pratique, le ministère de l’Intérieur n’est pas juridiquement contraint de suivre cette recommandation. ‎C’est désormais du côté de Laurent Nunez que les regards se tournent. Le ministre devra décider s’il tient compte de cet avis défavorable ou s’il poursuit malgré tout la procédure engagée.

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D’un point de vue stratégique, ignorer une deuxième recommandation identique de la commission constituerait toutefois une décision particulièrement forte sur le plan politique. ‎Une chose est certaine : ce nouveau verdict représente une victoire importante pour les ultras stéphanois. Dans une ville où le football est bien plus qu’un simple sport, le Chaudron conserve pour l’instant ses voix les plus emblématiques.