Mercato OM : La Roma a un plan de rêve pour Greenwood

‎A l’OM, l’avenir de Mason Greenwood est l’un des dossiers les plus urgents du mercato. Alors que l’attaquant est encore sous contrat pour plusieurs saisons à Marseille, l’AS Rome travaille déjà sur un projet ambitieux pour son recrutement.

‎Mercato OM : Greenwood, une cible prioritaire pour la Roma

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‎Arrivé à Marseille à l’été 2024 après son départ de Manchester United, Mason Greenwood a retrouvé une place centrale sur le terrain. Son rendement offensif et sa capacité à faire basculer un match ont attiré l’attention de plusieurs clubs européens.

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‎Selon les informations du quotidien italien Il Messaggero, la Roma figure aujourd’hui parmi les candidats les plus déterminés. Les dirigeants romains apprécient le profil de l’attaquant anglais et voient en lui un élément capable d’élever le niveau de leur secteur offensif.

‎Gasperini imagine déjà son attaque avec Greenwood

‎L’intérêt de la Roma ne s’arrête pas à Greenwood. Toujours selon Il Messaggero, le club italien étudie également la piste menant à Crysencio Summerville. L’objectif serait de bâtir une ligne d’attaque particulièrement dynamique autour de Donyell Malen.

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‎Cette réflexion traduit la volonté de Gian Piero Gasperini d’apporter davantage de vitesse, de percussion et de créativité à son équipe. Dans cette configuration, l’ancien Mancunien occuperait un rôle majeur grâce à sa polyvalence et à sa qualité dans les derniers mètres.

‎Marseille va devoir trancher

‎Pour Marseille, la situation mérite une attention particulière. Recruté pour environ 26 millions d’euros et engagé jusqu’en juin 2029, l’ancien Red Devil représente un actif sportif et financier important. Un éventuel transfert nécessiterait donc une offre particulièrement élevée.

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Rien n’indique aujourd’hui un départ imminent. Cependant, l’intérêt affirmé de la Roma montre que le joueur conserve une forte valeur sur le marché. Si le club italien décide d’accélérer, l’OM pourrait être confronté à un choix stratégique majeur entre stabilité sportive et opportunité financière.