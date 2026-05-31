LDC : Le PSG fait une annonce exceptionnelle après le sacre

‎‎Le PSG écrit une nouvelle page de son histoire en Ligue des champions. Quelques instants après son deuxième sacre européen consécutif obtenu face à Arsenal, le club parisien a dévoilé une annonce destinée à prolonger l’euphorie de ses supporters et à inscrire cette victoire dans le patrimoine du club.

‎PSG : Un maillot collector pour immortaliser un exploit en LDC

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‎À peine les célébrations lancées que le Paris Saint-Germain a choisi de transformer ce succès continental en objet de mémoire. Le club de la capitale a officialisé la commercialisation d’un maillot domicile 2025-2026 doté d’un flocage collector exclusif et surtout de deux étoiles, symbole de ses deux titres européens.

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‎Dans son communiqué, le PSG précise que cette tunique sera également marquée du blason de Paris au dos. Une manière de rappeler que cette victoire dépasse le simple cadre sportif. Le club cherche à renforcer le lien émotionnel qui l’unit à sa ville et à une communauté de supporters désormais répartie bien au-delà des frontières françaises.

‎Nasser Al-Khelaïfi célèbre une victoire historique

‎L’émotion était palpable dans les propos du président parisien. Nasser Al-Khelaïfi n’a pas caché sa fierté après cette nouvelle consécration européenne. ‎« Ce deuxième titre consécutif en Ligue des champions est plus qu’un moment historique. C’est l’écriture d’une Légende, pour notre club, pour le football français et pour notre ville », a déclaré le dirigeant.

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Il a également salué le travail de Luis Enrique, des joueurs, du staff sportif ainsi que celui de Luis Campos et des équipes qui œuvrent dans l’ombre. ‎Le président du PSG a aussi tenu à associer les supporters à cette réussite. « Nous partageons ce titre avec eux », a-t-il affirmé, en évoquant notamment les 18 000 fans présents à Budapest ainsi que les milliers d’autres réunis à Paris et partout dans le monde.

‎Un PSG qui rejoint les plus grands d’Europe

‎Au-delà du trophée, ce succès permet au Paris Saint-Germain d’entrer dans une catégorie très fermée du football européen. Réussir à conserver sa couronne continentale constitue un exploit que peu de clubs ont accompli au cours des dernières décennies. ‎Le dernier exemple marquant reste celui du Real Madrid de Zinedine Zidane, capable d’enchaîner trois Ligues des champions entre 2016 et 2018.

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Sans encore atteindre ce niveau de domination, le PSG confirme néanmoins son changement de dimension et son installation durable parmi les puissances majeures du football européen. ‎Cette annonce autour du maillot deux étoiles n’est donc pas un simple produit dérivé. Elle symbolise un moment charnière dans l’histoire du club, celui où un rêve longtemps poursuivi se transforme progressivement en héritage.