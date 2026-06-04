Mercato Nantes : Michel Der Zakarian de retour sur le banc ?

Le FC Nantes s’active pour trouver son nouvel entraîneur, qui aura pour mission de faire remonter le club en ligue 1 l’année prochaine. Michel Der Zakarian s’ajoute à la liste déjà fournie de prétendants.

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C’est un nom déjà bien connu à la Beaujoire. Michel Der Zakarian pourrait faire son retour la saison prochaine sur le banc du FC Nantes, selon les informations de l’Équipe. Pour l’instant, aucune discussion n’a eu encore lieu entre les deux parties, mais l’intéressé ne serait pas contre un retour, lui qui vit actuellement en Loire-Atlantique. Il n’a pas entraîné depuis un an, après son passage au Stade Malherbe de Caen, qui a vu descendre le club en National à l’issue de la saison 2024-2025.

Der Zakarian connaît déjà la maison

Mais Michel Der Zakarian est un habitué de la maison. Il a d’abord joué chez les Canaris pendant 8 ans, cumulant 166 matchs avec les Jaune et Vert. Il revient 18 ans plus tard en tant qu’entraîneur adjoint en 2006, puis prend les rênes de l’équipe première l’année suivante et fait monter le club en Ligue 1.

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Quatre ans après, il fait de nouveau son retour au club, qu’il fait à nouveau remonter en Ligue 1, et maintient les trois saisons suivantes. Il quittera le club à cause de relations tendues avec la famille Kita, qui détient le club.

Un coach qui connaît la Ligue 2

Peut-être que de l’eau a coulé sous les ponts et que l’entraîneur arménien serait prêt à faire son retour dans un club d’envergure, après son limogeage de Montpellier en 2024. Michel Der Zakarian connaît bien la Ligue 2, il a déjà fait monter deux fois Nantes, une fois Reims, et a eu de très bons résultats avec Clermont, qui avait l’un des plus petits budgets du championnat à l’époque. C’est évidemment un entraîneur expérimenté en Ligue 1, passé aussi par Brest et surtout Montpellier, où il a installé le club dans le milieu de tableau entre 2017 et 2021.

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Montanier également dans le viseur

Reste encore à savoir quelle sera la décision des Kita, car il n’est pas le seul prétendant. Philippe Montanier, actuellement entraîneur de Saint-Étienne, reste la cible principale. Les noms de Stéphane Gilli et de Christophe Pélisser ont circulé mais le premier devrait prendre la suite d’Alexandre Dujeux à Angers, et le deuxième n’est même pas encore limogé d’Auxerre.

Et tous deux ne semblent pas emballés par le projet nantais. Il faut dire que les Kita essorent leurs entraîneurs, puisque l’heureux élu deviendrait le 23ème depuis le rachat du club par l’homme d’affaires franco-polonais, en 2007.

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Soit un coach tous les 10 mois. La tâche s’annonce de toute manière ardue avec un groupe à reconstruire, mais l’expérience de Der Zakarian pourrait être un plus, si le club veut vite retrouver l’élite.