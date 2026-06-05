Mondial 2026 : Le Cap-Vert prêt a tout !

Depuis quelque temps, le football africain reçoit la visite d’un pays ô combien surprenant, le Cap-Vert. Avec une population de seulement 500 000 habitants, le pays est l’un des moins grands d’Afrique. Mais comment se sont-ils qualifiés pour la Coupe du Monde ?

Mondial 2026 : D’une petite île au quart de finale de la CAN

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Pays indépendant depuis 1975, le Cap-Vert est dans l’ombre des géants du football africain, comme l’Algérie, le Maroc, la Tunisie ou encore le Sénégal et l’Égypte. Avec un classement FIFA qui ne bouge pas beaucoup, restant dans le bas du tableau.

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Tout change dans les années 2010. La diaspora cap-verdienne, très présente en Europe, voit plusieurs joueurs professionnels prendre la décision de représenter l’île au travers de sa sélection nationale, et quoi de mieux que la qualification à la CAN 2013 pour illustrer cela.

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Pour leur première participation de l’histoire, les Requins Bleus vont jusqu’en quart de finale où ils sont éliminés par les Black Stars ghanéens, sur le score de 2-0. Cela offre un beau renouveau à l’île qui peut espérer plus haut désormais.

10 ans pour s’affirmé

En 2015, rebelote, les Requins retrouvent la CAN mais se font éliminer en poules, après avoir réalisé un total de trois matchs nuls. La sélection ratera cependant les éditions 2017 et 2019, échouant à chaque fois aux portes de la qualification. Il faudra attendre 2021 pour revoir le fameux maillot de cette belle île revenir fouler les terrains de la CAN. Avec 1 victoire, 1 nul et 1 défaite, les Requins finissent troisièmes et vont en huitième de finale, en étant l’un des meilleurs troisièmes de la compétition.

Mais la marche fut trop haute. Le Sénégal de Sadio Mané l’emporte 2-0, et le Cap-Vert est à nouveau éliminé, cette fois par le futur vainqueur de la compétition. Ils reviennent en 2023, et terminent leaders de leur groupe avec 7 points. En huitième de finale, ils sortent la Mauritanie sur un penalty de Ryan Mendes, avant de malheureusement échouer à nouveau en quart de finale contre l’Afrique du Sud aux tirs au but. Et avec une non-participation à la CAN 2025 au Maroc, on pensait que la Coupe du Monde était à oublier.

Y croire jusqu’au bout !

Le tirage des qualifications est plutôt clément, avec la présence de la Libye, de l’Eswatini ou encore des Îles Maurice, malgré la présence du Cameroun. Mais contre toute attente, les Requins tiennent bon et arriveront même à faire tomber les Lions Indomptables sur le score de 1-0. Avec 7 victoires, 2 nuls et 1 seule défaite, la petite île qui, il y a encore 13 ans, n’était même pas sur la carte du football, se qualifie pour la plus grande des coupes en terminant leader devant l’un des monstres du football africain.

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C’est l’un des plus grands exploits que le peuple cap-verdien a vécu. Il aura fallu une progression en dix années pour s’imposer clairement sur le continent, en montrant sa rage et son envie. On parle d’un effectif assez fourni, et qui y croit dur comme fer.

Un mélange de stars et de jeunesse

Cette sélection, c’est un pur mélange de tout ce que le football aime. D’un groupe de jeunes entouré par des cadres d’expérience. D’ailleurs, en parlant d’expérience, celui qui en a le plus vécu est très certainement le capitaine, Ryan Mendes. Pur produit du Cap-Vert, il est le meilleur buteur de l’histoire des Requins Bleus et montre encore toutes ses qualités du côté de Kocaelispor en Super Lig. Il ne va jamais à la guerre sans son fidèle frère d’armes, Gary Rodrigues, passé également par la Turquie, notamment Fenerbahçe et Galatasaray.

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Dans les buts, Vozinha est toujours en charge, avec le rôle de protecteur de son pays. Et avec un latéral tel que Wagner Pina pour combiner avec Gary Rodrigues sur l’aile, il faudra faire très attention pour les futurs adversaires du Cap-Vert.

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Une accélération, un bon centre sur Nuno Da Costa et c’est but. Le Cap-Vert apparaît comme un véritable outsider dans cette Coupe du Monde, en montrant que même une petite île africaine peut impressionner la planète entière.

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