ASSE : Un nouveau coach arrive avant l’ouverture du mercato

La date pour connaître le nouvel entraîneur de l’ASSE est fixée. Ce sera avant l’ouverture officielle du mercato, fixée au 15 juin prochain.

Mercato : Montanier en fin de contrat, l’ASSE en quête d’un nouvel entraîneur

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L’ASSE doit trouver un nouvel entraîneur, car le contrat de Philippe Montanier prend fin officiellement le 30 juin 2026. Il serait resté automatiquement si son équipe était remontée en Ligue 1. Kilmer Sports Ventures doit donc trouver un nouvel accord avec lui, s’il veut le converser.

Le technicien de 61 ans intéresse des clubs de l’élite. Il a des propositions, mais il n’est pas fermé à l’idée de prolonger son contrat chez les Verts. Malgré le maintien des Stéphanois en Ligue 2, le projet stéphanois reste ambitieux. D’après Ouest France, Philippe Montanier a récemment repoussé une offre du FC Nantes, club relégué en Ligue 2.

AS Saint-Etienne : Plus que 10 jours pour connaître le nouveau coach

Les décideurs de l’AS Saint-Etienne n’ont pas encore initié de négociations concrètes avec le coach de la saison dernière. Ils se laissent même la liberté de recevoir les dossiers d’autres coachs, dont les profils se rapprochent de ce qu’ils recherchent.

Selon les informations du quotidien Le Progrès, Ivan Gazidis et son équipe dirigeante se donnent une dizaine de jours pour désigner leur prochain entraîneur. Philippe Montanier sera donc confirmé à son poste ou remplacé par un nouveau coach d’ici le 14 juin probablement, soit à la veille de l’ouverture officielle du marché des transferts d’été. C’est le délai maximum fixé par KSV, à en croire le journal régional.

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En effet, la Direction de l’ASSE veut désigner son coach rapidement, afin de l’impliquer dans le choix des nouveaux joueurs, mais aussi de ceux qui restent de l’équipe de la saison dernière.

Pour rappel, le début de la préparation estivale est fixé provisoirement au 1er juillet. Cette date pourrait être modifié selon l’entraîneur qui sera nommé.