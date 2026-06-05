Mercato PSG : Une recrue XXL signée grâce à la Coupe du Monde ?

‎‎Le PSG prépare les grandes manœuvres sur le mercato pour renforcer son secteur offensif. Alors que plusieurs départs restent envisageables, les dirigeants parisiens espèrent profiter de la Coupe du Monde pour boucler le dossier Julian Alvarez.

‎Mercato PSG : Julian Alvarez, la priorité qui fait rêver Paris

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‎Depuis plusieurs semaines, le nom de Julian Alvarez circule avec insistance dans les bureaux du Paris Saint-Germain. L’attaquant argentin réalise un parcours remarqué sous les couleurs de l’Atlético de Madrid et son profil séduit particulièrement la cellule de recrutement parisienne.

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‎Capable d’évoluer dans plusieurs registres offensifs, Alvarez représente exactement le type de joueur recherché par Luis Enrique : mobile, efficace devant le but et habitué aux rendez-vous de très haut niveau. Son expérience internationale constitue également un argument de poids pour un PSG désireux de conserver son statut parmi les références européennes.

‎La Coupe du monde au cœur de la stratégie parisienne

‎Si le dossier avance lentement, c’est notamment parce que le joueur semble actuellement plus sensible à l’intérêt du FC Barcelone. Une préférence qui complique considérablement les plans des champions de France. ‎Toutefois, les dirigeants parisiens n’ont pas abandonné l’idée de le convaincre.

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Se les informations relayées par le média espagnol Sport, le PSG estime que la prochaine Coupe du monde pourrait influencer la réflexion du champion du monde argentin. Une compétition de cette ampleur conduit souvent les joueurs à réévaluer leur environnement sportif, leur temps de jeu et leurs ambitions à moyen terme.

‎Un chantier offensif qui oblige Paris à anticiper

‎Cette offensive sur Julian Alvarez s’explique également par les nombreuses incertitudes qui entourent l’attaque parisienne. Bradley Barcola continue d’attirer l’attention de Liverpool, tandis que Kang-in Lee et Gonçalo Ramos pourraient être tentés par un nouveau défi. ‎Face à ce contexte, Luis Campos multiplie les pistes afin d’éviter toute mauvaise surprise.

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Le jeune Eli Junior Kroupi figure notamment parmi les profils suivis avec attention après une saison prometteuse ponctuée de 13 réalisations en Premier League. ‎L’analyse du dossier montre néanmoins que Julian Alvarez demeure la cible la plus prestigieuse. Son arrivée offrirait au PSG un attaquant déjà confirmé au plus haut niveau, capable d’apporter une dimension supplémentaire à un effectif qui cherche encore à franchir un cap sur la scène européenne.