Mercato Stade Rennais : Un prodige français proche de signer ?  

Le Stade Rennais veut dégainer une offre de 10 M€ pour une ancienne pépite lensoise. Les négociations seraient en cours.

Mercato : Le Stade Rennais lorgne un crack français

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Le Stade Rennais va accueillir de nouvelles pépites cet été. Franck Haise, en quête de renforts pour apporter de tonus à une défense bretonne parfois fébrile, cible désormais une vieille connaissance : Antoine Hainaut, selon Foot Mercato. Les recruteurs apprécient son profil.

Antoine Hainaut n’est plus le jeune espoir formé au RC Lens. Parti s’exiler de l’autre côté des Alpes pour mûrir son jeu, le défenseur de 24 ans a transformé son potentiel en certitudes. Après avoir fait ses armes à Boulogne, il a rejoint Parme avant de briller sous les couleurs du Venise FC. Ce détour par l’Italie a forgé son caractère.

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Ses statistiques récentes impressionnent. Bilan cette saison : 5 buts et 6 passes décisives, moteurs de la montée vénitienne. Le Stade Rennais cherche un profil hybride, capable d’animer tout le flanc droit avec la même intensité. Antoine Hainaut a les atouts. Il est polyvalent.

Qu’il joue latéral, piston ou milieu excentré, son volume de course impressionne les techniciens. Son passage dans le championnat italien lui confère une maturité précieuse pour le projet breton.

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L’aspect financier de l’opération montre la progression du joueur. Venise, flairant le bon coup, a levé son option d’achat pour la modique somme de 550 000 euros. C’est une plus-value XXL qui se dessine. Pour arracher le Français au club italien, le Stade Rennais devra sortir le carnet de chèques. Une offre avoisinant les 10 millions d’euros serait actuellement en préparation pour boucler ce dossier prioritaire du mercato estival.