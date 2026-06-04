PSG : Incroyable revirement pour le transfert de Batrakov !

Annoncé depuis plusieurs semaines comme un potentiel renfort de Luis Enrique au PSG, le milieu offensif russe du Lokomotiv Moscou, Aleksey Batrakov, voit son dossier prendre une tout autre trajectoire.

Mercato : Aleksey Batrakov s’éloigne du PSG

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C’est la grosse surprise de ce jeudi. Le PSG ne devrait finalement pas recruter Aleksey Batrakov cet été. Après s’être intéressé au milieu offensif du Lokomotiv Moscou, et avoir étudié son profil en profondeur, le conseiller sportif du Paris SG, Luis Campos a décidé de ne pas aller plus loin, selon le journal Le Parisien. Un revirement incroyable puisqu’il y a quelques jours, l’agent du joueur de 20 ans assurait que son transfert au Paris Saint-Germain était réglé à 95%.

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« Il est grand temps de dire qu’à 95%, Batrakov va rejoindre le PSG. Les dirigeants du PSG et du Lokomotiv ont déjà eu plus de dix échanges téléphoniques. Cette semaine, Campos se rendra à Moscou pour finaliser le transfert. À présent, il faudrait un cas de force majeure pour empêcher cette transaction. 25M€ pour le transfert, environ 5 à 6M€ pour le salaire », a confié Dmitry Cheltsov sur le plateau de l’émission de télévision russe Comment Show.

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Alors que le transfert était imminent, le jeune international russe va finalement devoir se tourner vers d’autres prétendants pour son arrivée dans l’un des cinq grands clubs européens. Cette saison, avec le Lokomotiv Moscou, Aleksey Batrakov a inscrit 17 buts et délivré 13 passes décisives en 36 matchs, toutes compétitions confondues.

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Un profil qui correspond donc à la politique de recrutement du PSG, mais qui n’intègrera pas le collectif de Luis Enrique la saison prochaine. Malgré l’intérêt porté à son profil, le dossier ne devrait pas aller plus loin, indique le quotidien Le Parisien.

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