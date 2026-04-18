OL: Endrick prévient le PSG pour le choc au Parc des Princes

À la veille du choc de la 30e journée de Ligue 1, l’attaquant brésilien de l’OL, Endrick, a lancé un avertissement au PSG pour le rendez-vous de ce dimanche soir au Parc des Princes.

PSG – OL : « Ça va être un match costaud », lance Endrick

L’Olympique Lyonnais rêve toujours d’une place dans le top 4 en cette fin de saison et fera tout pour y parvenir. L’hiver dernier, malgré des moyens en baisse, les Gones avaient frappé un gros coup en trouvant un accord avec le Real Madrid pour le prêt du prodige brésilien, Endrick. Un joli coup sportif, mais aussi marketing pour le club lyonnais.

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Et l’attaquant de 19 ans n’a pas tardé à faire parler la poudre au début de son aventure en Ligue 1, même si la suite est plus compliquée aujourd’hui. En dehors des terrains, son impact reste en revanche très important, notamment au Brésil. Alors que l’équipe de Paulo Fonseca se déplace sur le terrain du PSG ce dimanche soir en clôture de la 30e journée du championnat, les fans lyonnais espèrent voir le réveil de la merveille de Taguatinga.

Cela tombe plutôt bien, puisque le principal concerné semble motivé avant ce choc de Ligue 1. Dans une interview accordée à l’AFP, Endrick a ouvertement annoncé que l’OL était en capacité de surprendre les joueurs de Luis Enrique au Parc des Princes.

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« Nous avons déjà battu d’autres favoris », a lancé le numéro 9 de Lyon avant le déplacement à Paris, espérant que son club « obtienne une place en Ligue des Champions » à l’issue de la saison. « Je sais que tout le monde va dire qu’ils sont les favoris, mais nous avons déjà battu d’autres favoris », a prévenu Endrick.

« Ça va être un match costaud. Ils sont tenants du titre le plus prestigieux d’Europe et ils ont le Ballon d’Or (Ousmane Dembélé), ainsi que plusieurs joueurs qui seront à la Coupe du monde avec leurs sélections », a ajouté le compatriote de Marquinhos, dans des propos écrits transmis par son entourage.

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« Ça va être un match regardé dans le monde entier », mais pour l’OL « cela doit être un match comme un autre, un match pour aller chercher trois points », a indiqué le protégé de Paulo Fonseca. Les défenseurs du Paris Saint-Germain sont donc prévenus.