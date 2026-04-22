ASSE : Eirik Horneland sort du silence et passe aux aveux

Silencieux depuis son départ de l’ASSE, fin janvier 2026, Eirik Horneland est revenu brièvement sur son passage raté au club.

Horneland : « À l’ASSE, c’était très dur, mais incroyablement sympa »

Maintenu au poste d’entraîneur de l’ASSE, malgré la relégation de son équipe en Ligue 2 en mai 2025, Eirik Horneland a été finalement limogé fin janvier 2026. Son équipe avait remporté un seul match sur cinq consécutifs et s’éloignait de la montée en Ligue 1. La direction de Kilmer Sports Ventures a donc décidé de se séparer du technicien norvégien, à l’issue de la 21e journée du championnat.

Près de trois mois après son départ du Forez, il avoue avoir passé des moments inoubliables sur le banc des Verts, malgré son licenciement précipité. « C’était incroyablement sympa d’être à Saint-Étienne. C’était très dur, mais incroyablement sympa », a-t-il déclaré sur le média Nettavisen Sport.

L’ex-coach de Saint-Etienne confirme des opportunités pour rebondir

Annoncé en Écosse, puis à Rosenborg dernièrement, Eirik Horneland n’a finalement pas retrouvé un nouveau club. Il confirme des opportunités, mais attend certainement le bon club. « Je n’avais pas vraiment prévu de revenir en Norvège. J’ai encore des opportunités à l’étranger (hors de Norvège, ndlr) et j’ai le sentiment d’avoir quelque chose à prouver là-bas », a-t-il indiqué.

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Pour rappel, le bilan de l’ancien coach de 51 ans a l’ASSE est de 18 victoires, 9 nuls et 19 défaites, en 46 matchs dirigés, toutes compétitions confondues. Il est resté chez les Verts, précisément, du 4 janvier 2025 au 31 janvier 2026, soit un an.