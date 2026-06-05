Mercato FC Nantes : Deux offres tombent pour un milieu de terrain

Le FC Nantes va perdre certains cadres après la relégation. Des clubs de Ligue 1 tournent autour de Johann Lepenant en vue du mercato estival.

Mercato FC Nantes : Johann Lepenant sur le départ cet été ?

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Johann Lepenant attise les convoitises. Malgré la relégation du FC Nantes, le milieu de 23 ans conserve une très belle cote sur le marché des transferts. Le FC Lorient et Toulouse veulent le recruter.

La saison passée fut un calvaire à la Jonelière. Naufragé avec son collectif, l’ancien Lyonnais a multiplié les matchs sans réussir à stabiliser un milieu de terrain en crise. Les recruteurs français ne s’arrêtent pas à cet échec collectif. Ils croient en lui. Il faut dire que le joueur possède des qualités évidentes de récupérateur et reste sous contrat jusqu’en 2029. Le FC Nantes réclame plus de 10 millions d’euros pour le libérer.

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Toulouse réactive la piste. Selon Ouest-France, les Violets suivaient déjà attentivement le joueur l’hiver dernier. De son côté, le FC Lorient accélère le pas depuis quelques semaines. Les Merlus en sont convaincus : la crise nantaise a masqué le vrai talent de cette pépite.

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La direction nantaise affiche sa fermeté. Solidement protégés par un contrat de longue durée, les Canaris refuseront de vendre leur pépite, à moins d’une offre XXL. La décision finale appartiendra peut-être au joueur. Convaincre un jeune milieu de s’engager dans l’enfer de la deuxième division s’annonce difficile, surtout quand la Ligue 1 lui tend les mains.