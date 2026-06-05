Coup de théâtre à l’OM : Greenwood dit oui à Fenerbhaçe

Le dossier Mason Greenwood connait un nouveau rebondissement. Annoncé à l’AS Rome, l’attaquant anglais devrait finalement rebondir en Turquie. Un accord ayant été trouvé avec Fenerbhaçe.

Mercato OM : Accord surprise entre Greenwood et Fenerbhaçe

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La prochaine destination de Mason Greenwood se précise. L’attaquant anglais va de toute évidence quitter l’Olympique de Marseille lors du mercato estival. Les dirigeants phocéens, en proie à des difficultés économiques, ne peuvent se permettre de le garder. Plusieurs clubs européens s’engouffrent dans cette brèche pour le signer.

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L’AS Rome s’est vite positionné pour son transfert. Au point où Mason Greenwood semblait prioriser un transfert en Serie A. Mais un peu à la surprise générale, l’ailier polyvalent aurait changé d’avis. Il se dirige finalement vers Istanbul. L’offre de Fenerbahçe a tout chamboulé dans le dossier. C’est du moins la révélation faite par Yagiz Sabuncuoglu.

Le discours convaincant de Hakan Safi

Le journaliste turc assure que Hakan Safi, candidat à la présidence de Fenerbahçe, a trouvé un terrain d’entente avec Mason Greenwood. Le projet présenté à l’ancien Mancunien porterait sur un contrat de quatre ans, avec un salaire annuel de 5 millions d’euros. Ce deal sera complété par des primes de performance à hauteur de 2 millions d’euros.

🔹Hakan Safi, candidat pour devenir président de Fenerbahçe, s’est mis d’accord avec Mason Greenwood pour un contrat de 4 ans. (@yagosabuncuoglu) #TeamOM pic.twitter.com/x8MA9ls2b9 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) June 5, 2026

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Cette offre est difficile à refuser pour le joueur de 24 ans et son entourage. Mais un dernier freine cette transaction. Fenerbhaçe devra tout un accord avec la direction de l’OM. Les Phocéens réclamant près de 50 millions d’euros avant de libérer leur meilleur atout offensif. Les échanges vont s’intensifier entre les deux écuries.