Mercato: Urgent ! Marquinhos annonce sa décision au Paris SG

Cet été, le PSG va devoir gérer plusieurs dossiers chauds et notamment le cas Marquinhos. Après une deuxième Ligue des Champions de suite, le club de la capitale pourrait se séparer de son capitaine. Mais le joueur de 32 ans semble avoir un autre plan pour la suite de sa carrière.

Mercato : Marquinhos demande un an de plus au Paris SG

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L’avenir de Marquinhos a animé de nombreuses discussions ces dernières semaines. Après deux Ligues des Champions consécutives et plus de treize ans passés dans la capitale, certains imaginaient le défenseur central tourner la page du Paris SG dès cet été.

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Surtout que les dirigeants parisiens s’activent en coulisses pour recruter un nouveau joueur plus jeune à son poste. Mais selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, l’international brésilien et son entourage souhaitent rester au PSG encore au moins une saison supplémentaire.

Convaincu qu’il peut encore aider le groupe de Luis Enrique dans son objectif de triplé en Champions League, Marquinhos n’envisage pas un départ cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le natif de Sao Paulo veut continuer à écrire son histoire avec son club de coeur. Nasser Al-Khelaïfi va devoir trancher ce dossier prochainement.

La balle est dans le camp du Paris SG

Après la deuxième Ligue des Champions, l’été s’annonce chaud pour le Paris Saint-Germain, qui devra gérer plusieurs dossiers chauds. Pour le journaliste Loïc Tanzi du quotidien L’Équipe, « il y aura plusieurs départs » à Paris cet été. De son côté, Marquinhos attend de connaître la décision finale de la direction en ce qui concerne sa situation.

Le capitaine parisien veut rester une saison supplémentaire et attend de connaître les intentions de Luis Campos, Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi concernant son rôle dans le projet. D’après Abdellah Boulma, l’ancien défenseur de l’AS Rome ne forcera pas la main au club. Si le Paris SG estime qu’il est temps de tourner la page, il acceptera la décision. Mais à ce jour, un départ paraît peu probable, assure la source francilienne.

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« Je ne pense pas que Marquinhos ait l’intention de quitter Paris. Depuis deux ou trois ans, il y a régulièrement cette petite musique qui le pousse dehors. C’est surprenant. Marquinhos est heureux à Paris, il n’a pas envie de partir, il est sous contrat jusqu’en 2028 et il restera tant qu’on voudra de lui et qu’il se sentira au niveau.

Il a 32 ans et Luis Enrique le gère parfaitement, en l’alignant pour les grands rendez-vous et en le mettant au repos en Ligue 1. Cette saison, il a joué 15 matchs de Ligue des Champions et 14 matchs de Ligue 1.

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Sportivement, il reste au top. Il a encore fait un super match en finale, il a été énorme en demi-finale à Munich », a indiqué le journaliste Laurent Perrin lors d’un tchat organisé par le journal Le Parisien.