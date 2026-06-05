ASSE : L’avenir de Saint-Etienne assuré avec Tanenbaum ?

L’ASSE est restée en Ligue 2, mais Bernard Caïazzo ne doute pas de l’avenir du club, avec le nouveau propriétaire Larry Tanenbaum et KSV.

L’ASSE reste en Ligue 2, Tanenbaum se donne du temps

La suite après cette publicité

L’ASSE a été reléguée en Ligue 2 à l’issue de la saison 2024-2025, sous pavillon Kilmer Sports Ventures (KSV). Cette saison, le groupe canadien avait promis le retour immédiat en Ligue 1, mais l’équipe stéphanois a échoué en barrages contre l’OGC Nice. Pour le président du club, Ivan Gazidis le projet qu’il porte reste toujours ambitieux, malgré l’objectif raté.

Le propriétaire, Larry Tanenbaum, est même montée au créneau pour rassurer le peuple vert. « Notre engagement envers l’AS Saint-Étienne est inébranlable. […]. Nous sommes là pour longtemps. Nous restons mobilisés pour ce club, pour vous, ses supporters, ses partenaires, et pour son avenir », a-t-il écrit dans une lettre ouverte.

À voir

Coup de théâtre à l’OM : Greenwood dit oui à Fenerbhaçe

Les supporters stéphanois sont, en effet, impatients. Ils veulent voir leur équipe retrouver rapidement l’élite et finir à une place qualificative pour la coupe d’Europe, à l’instar de leurs rivaux Lyonnais.

Caïazzo optimiste : « Tanenbaum fera de gros investissements à l’AS Saint-Etienne »

Alors que Larry Tanenbaum leur a demandé de la patience, Bernard Caïazzo les rassure sur le projet porté par KSV. « Larry fera des gros investissements pour l’ASSE, parce qu’il aime ce club », a-t-il rassuré dans le podcast Dessous de Verts.

L’ancien propriétaire du club stéphanois estime qu’il ne s’est pas trompé en le vendant au milliardaire canadien : « C’était la meilleure façon d’assurer l’avenir de l’AS Saint-Etienne. […]. Il fallait absolument trouver une solution qui donne une chance de voir l’ASSE au plus haut niveau […] ».

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Une bonne nouvelle pour Stassin et Sainté

Mercato ASSE : Une cible de Saint-Etienne file à l’anglaise

À voir

Mercato FC Nantes : Deux offres tombent pour un milieu de terrain

Pour soutenir ses propos, Bernard Caïazzo rappelle : « Aujourd’hui dans le football français, plusieurs clubs vivent avec l’apport des milliardaires, à Nice, à Marseille, à Monaco, à Nantes, à Rennes… ». Sans oublier le Paric FC, racheté par la famille Arnault, en octobre 2024.