Mercato ASSE : 4 profils proposés pour remplacer Montanier

En attendant la décision concernant le futur entraîneur de l’ASSE, Peuple-Vert dresse une liste de potentiels remplaçants de Philippe Montanier à Saint-Etienne.

Mercato : L’ASSE en quête d’un entraîneur

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En fin de contrat à l’ASSE, officiellement, le 30 juin, Philippe Montanier n’est pas encore certain de poursuivre l’aventure avec les Verts en Ligue 2. Son entourage aurait confié à Ouest-France, qu’il « ne veut plus entraîner en Ligue 2« .

Quant à la direction du club stéphanois, elle n’a pas encore fait d’offre concrète au technicien de 61 ans pour rempiler. Ivan Gazidis et son équipe dirigeants sont encore au stade de réflexion, après la montée en Ligue 1 ratée de justesse à l’issue des barrages.

Kilmer Sports Ventures se serait fixé une deadline, soit avant l’ouverture officielle du mercato, prévue le 15 juin prochain, pour désigner son nouveau coach.

Philippe Montanier, l’option naturelle

Philippe Montanier, qui connaît déjà bien le contexte, l’environnement et les joueurs de l’équipe de l’AS Saint-Etienne, est le choix idéal si le club veut gagner du temps. Mais pour le convaincre de rester en Ligue 2, les décideurs stéphanois devraient lui donner des garanties concrètes sur l’objectif de montée en Ligue 1.

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Et l’une des conditions demeure sans doute le mercato estival. À défaut de trouver un nouvel accord avec Philippe Montanier, KSV a un éventail de techniciens qui pourraient correspondre au profil recherché.

Nancy, la priorité de KSV à son arrivée à Saint-Etienne

Le média spécialisé a répertorié quatre entraîneurs, actuellement libres, qui pourraient intéresser l’ASSE. Et Wilfried Nancy (49 ans) y figure. Il était la priorité, dès l’arrivée de KSV aux commandes du club en juin 2024. En poste en son temps à Columbus Crew en MLS, il avait décliné l’offre stéphanoise. Ivan Gazidis avait alors engagé Eirik Horneland.

Recruté par le Celtic Glasgow en décembre 2025, il a passé seulement un mois sur le banc du club écossais. Il est libre depuis janvier 2026. Le natif du Havre n’a jamais entraîné en France, mais son expérience à l’Impact Montréal (janvier 2016 à décembre 2022) a marqué les responsables du groupe canadien.

Pélissier, une expérience en Ligue 1 et en Ligue 2

Le nom de Christophe Pélissier (60 ans) est également cité par la source. Ayant maintenu l’AJ Auxerre en Ligue 1, à la dernière journée du championnat, il a été remercié à un an de la fin de son contrat. Il connaît bien les rouages de la Ligue 2, car c’est lui qui a fait monter l’AJA en Ligue 1 en 2024, en finissant champion. Libre, il a été contacté par le FC Nantes.

Pantaloni libre, mais visé par le RC Lens

Olivier Pantaloni (59 ans) fait également partie des options qui semblent réalistes, d’après P-V. Remonté en Ligue 1 avec le FC Lorient en 2025, il a fini à la 10e place dans l’élite cette saison. Cependant, son contrat, expirant officiellement le 30 juin 2026, n’a pas été prolongé. Il est donc libre de tout engagement. Son nom est associé au RC Lens pour prendre la place de Pierre Sage, annoncé vers Crystal Palace en Premier League.

Poirier quitte le Red Star, il lorgne la Ligue 1

Entraineur du Red Star, Grégory Poirier (44 ans) a fini 4e de Ligue 2 à l’issue de la saison régulière, juste derrière l’ASSE. Son équipe a donc disputé le play-off 1 pour la montée en Ligue 1, mais elle a perdu le match contre Rodez AF (le 5e).

En fin de contrat, il a décidé de ne pas prolonger l’aventure sur le banc du club audonien, après deux saisons. Libre, il vise un projet en Ligue 1 ou à l’étranger.

Le projet de KSV reste ambitieux et attractif, même en Ligue 2

Le maintien de l’ASSE en Ligue 2 peut être un obstacle pour certains entraîneurs, mais le projet de KSV reste ambitieux, donc attractif. Le stade Geoffroy-Guichard et son public extraordinaire sont aussi une source de motivation, en plus du statut de club historique de l’AS Saint-Etienne.

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La surface financière du propriétaire Larry Tanenbaum, milliardaire canadien, est également un atout majeur. Pour rappel, le groupe canadien n’a pas hésité à investir 27 millions d’euros dans le recrutement la saison dernière.