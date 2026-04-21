Mercato ASSE : Un milieu de terrain suédois en approche

L’ASSE aurait coché un nom parmi les joueurs supervisés en Norvège. Il s’agit d’un talentueux milieu de terrain très prometteur.

Mercato : Warneryd séduisant, l’ASSE coche son nom

En prospection en Norvège, le recruteur de l’ASSE a été séduit par le talent de plusieurs jeunes joueurs, lors du match Sarpsborg – Tromsø IL qu’il a suivi, la semaine dernière. Le profil de Alexander Warneryd a particulièrement retenu l’attention du scout stéphanois.

Auteur de l’unique but de la victoire de Tromsø IL, il a tapé dans l’œil de plusieurs recruteurs présents. Celui de l’AS Saint-Etienne a coché le nom du milieu gauche en tête sur sa liste, à en croire les informations de Sofascore.

Qui est Alexander Warneryd ?

Natif de Stockholm, Alexander Warneryd a été formé en Suède, d’abord à IF Elfsborg (2019-2020), puis à Norrby IF (2021-2022). Lancé dans le championnat suédois avec le club basé à Boras, le joueur de 20 ans a disputé 24 matchs en 2023 avant de rejoindre Västerås SK, un autre club du même championnat.

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Après une saison, pendant laquelle elle a fait 46 apparitions et a marqué 3 buts, la cible de l’ASSE a rejoint Tromsø IL à la mi-août 2025, contre 750 000 euros d’indemnité de transfert.

Notons qu’Alexander Warneryd fait un début de saison (2026) canon avec son nouveau club. Il a déjà inscrit 2 buts et délivré une passe décisive en 6 titularisations en autant de matchs disputés en championnat (Eliteserien).

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En plus d’être décisive, la pépite suédoise est polyvalente. Elle est capable d’évoluer également dans le couloir droit comme piston. International U20, le numéro 29 de Tromsø compte deux sélections avec la Suède. Selon Transfermarkt, il est évalué à 1 million d’euros.