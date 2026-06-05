Ça bouge à l’OM : Genesio fait une première victime !

Bruno Genesio est sur le point de débarquer sur le banc de l’OM. Et la composition de staff technique cause déjà un mouvement en interne.

Mercato OM : Bruno Genesio arrive avec trois renforts

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Et de trois ! En cette année 2026, l’Olympique de Marseille a confié les clés de son équipe première à trois techniciens bien différents. Après Roberto De Zerbi et Habib Beye, c’est au tour de Bruno Genesio de diriger l’équipe première. L’entraîneur de 59 ans a quitté le LOSC pour le projet OM.

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Un accord de deux ans ayant été conclu entre les deux parties. Il ne reste plus que quelques détails administratifs à régler avant son officialisation. Bruno Genesio ne viendra pas seul. Il ramènera avec lui ses deux fidèles lieutenants Dimitri Farbos et Jérémie Bréchet pour l’accompagner dans cette mission. Nicolas Dehon, le spécialiste des gardiens à Lille, est aussi attendu.

Alexandre Salvat déclassé en équipe B

Le nouveau staff technique de l’OM se précise et cause déjà quelques dégâts collatéraux. Mathieu Grégoire, journaliste pour L’Equipe, assure qu’Alexandre Salvat est déclassé. Il va quitter son poste d’entraîneur des gardiens en équipe pro pour la réserve. C’est un tournant pour celui qui avait gravi les échelons sous l’ère Mehdi Benatia.

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L’entraîneur des gardiens de l’#OM, Alexandre Salvat, quitte le groupe pro et est remis à disposition du centre de formation. Arrivé dans le staff comme n•3 il y a quelques années, il avait pris du galon sous Medhi Benatia, dont il est un intime, et était le N•1 sous Habib Beye — Mathieu Grégoire (@Serguei) June 5, 2026

Il était même devenu une figure de confiance au sein du staff de Habib Beye. Ce mouvement illustre la volonté de Bruno Genesio de repartir sur de nouvelles bases à l’OM. Quitte à écarter certains membres déjà bien installés. Le doute plane aussi sur le sort de Pancho Abardonado.