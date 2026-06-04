Mercato : La Juve fait une proposition hallucinante au PSG !

Déterminée à rapatrier Randal Kolo Muani cet été, la Juventus Turin aurait une idée ingénieuse pour parvenir à ses fins avec le PSG. Luis Enrique va devoir trancher sur ce dossier.

Mercato : La Juventus propose un échange surprise au PSG

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À deux semaines de l’ouverture du mercato estival, les dirigeants de la Juventus Turin activent la piste menant à l’un des attaquants du PSG, Randal Kolo Muani. L’international français, dont le retour à Paris se profile après une saison de prêt à Tottenham, attise les convoitises des Bianconeri. Ce jeudi, La Gazzetta dello Sport révèle que des contacts auraient été renoués entre les deux clubs en vue d’un transfert cet été.

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D’autant que Dusan Vlahovic pourrait partir librement au terme de son contrat le 30 juin prochain. Pour réduire le coût de l’opération, la formation italienne envisagerait d’intégrer Jonathan David dans la transaction. Priorité de la Juve pour renforcer son secteur offensif, Kolo Muani pourrait quitter définitivement le PSG pour un montant compris entre 30 et 35 millions d’euros.

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Des chiffres jugés onéreux du côté de Turin, qui ont une idée derrière la tête pour réduire l’indemnité. Jonathan David, en difficulté sur le front de l’attaque turinoise pour sa première saison, pourrait ainsi être proposé en guise de monnaie d’échange.

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Reste à savoir si ce deal se concrétisera et, surtout, si Luis Enrique voudra de Jonathan David, notamment en cas de départ de Gonçalo Ramos. Recruté pour être le numéro 9 de référence à Turin, David sort d’une première année qualifiée de « flop » en Italie, avec une adaptation compliquée et un impact très loin des attentes placées en lui.

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