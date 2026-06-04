ASSE : La réponse de KSV à l’impatience du peuple vert tombe

Larry Tanenbaum a réagi à la frustration exprimée par les supporters de l’ASSE, dans leur communiqué commun. Il leur demande d’être patient.

ASSE : Larry Tanenbaum demande de la patience aux supporters

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Les supporters de l’ASSE se montrent impatients. Ils veulent voir leur club si cher en Ligue 1 immédiatement. Ils rêvent même d’un retour de leur équipe en coupe d’Europe le plus rapidement possible. En réponse au peuple vert, Kilmer Sports Ventures (KSV) souligne qu’il est arrivé dans le Forez, en juin 2024, avec un projet ambitieux.

Cependant, il s’agit d’un projet à long terme. Le grand patron du groupe canadien, Larry Tanenbaum (81 ans), a donc demandé de la patience aux supporters de l’AS Saint-Etienne. De la patience, mais aussi de la discipline et la responsabilité.

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« Le chemin devant nous exige de l’ambition, mais aussi de la constance. Il demande de croire à un projet à long terme et d’avoir la discipline nécessaire pour le mener jusqu’au bout. Ces principes m’ont guidé tout au long de ma carrière dans le sport, et ils continueront de guider notre travail à l’AS Saint-Étienne », a-t-il recommandé.

KSV s’inspire des exemples de Toronto Raptors et de Toronto FC

Pour soutenir ses arguments, le nouveau propriétaire de l’ASSE a pris son exemple de réussi avec son club de Basketball en NBA, puis celui de Football en Major League Soccer (MLS).

« En plus de trente ans dans le sport professionnel, j’ai appris que les réussites durables se construisent rarement dans la réaction immédiate. Elles reposent sur la stabilité, la patience, l’investissement et la capacité à rester fidèle à un cap, même lorsque les progrès ne sont pas immédiats. Je l’ai vécu directement avec les Toronto Raptors et le Toronto FC. Dans les deux cas, les accomplissements majeurs ne sont arrivés qu’après plusieurs années de travail et de continuité dans l’organisation », a souligné Larry Tanenbaum.

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Pour rappel, les Toronto Raptors possèdent l’un des palmarès les riches en MLS, soit 1 titre de champion NBA (en 2019), 1 titre de champion de la Conférence Est (2019) et 7 titres de champion de la Division Atlantique. Quant au Toronto FC, il a remporté 10 trophées majeurs, dont un triplée historique en 2017 (Coupe de la MLS, Supporter’s Shield et Conference Est de MLS).