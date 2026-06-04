Mercato : C’est fait, le PSG tient sa première recrue d’été

Après la finale de la Ligue des Champions remportée face à Arsenal, le PSG passe la vitesse sur le marché des transferts. Luis Campos vient ainsi de boucler une première signature pour renforcer l’effectif du club de la capitale.

Mercato : Un nouveau gardien arrive au PSG !

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Le PSG continue de préparer l’avenir. Selon les informations du journal L’Équipe, le club de la capitale serait tout proche de boucler l’arrivée d’un jeune gardien de but très prometteur en provenance de l’AC Milan. Jusqu’ici peu médiatisé, le dossier a été révélé par la presse italienne avant d’être confirmé par le quotidien francilien.

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Il s’agit d’Alessandro Longoni, qui est en fin de contrat stagiaire avec les Rossoneri le 30 juin prochain. L’international U19 italien doit signer un contrat professionnel au PSG, a priori d’abord pour jouer avec le groupe Espoirs et participer aux entraînements avec les professionnels de Luis Enrique.

Une stratégie déjà utilisée par le club parisien pour accompagner la progression de ses jeunes talents. Après avoir sécurisé l’avenir avec plusieurs recrues prometteuses ces dernières années, le Paris Saint-Germain poursuit donc sa politique de recrutement axée sur les meilleurs espoirs européens.

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Et Alessandro Longoni pourrait bien être l’un des prochains noms à suivre de très près dans la capitale. Gardien de l’équipe Primavera de l’AC Milan depuis la saison dernière, Longoni mesure 1m92 et a remporté en 2024 l’Euro U17 avec l’Italie. Il est international italien depuis les U15 et a aussi participé à la Coupe du monde U17 au Qatar en novembre dernier, terminant à la 3e place avec son pays.

Une compétition remportée par le Portugal et supervisée de près par Luis Campos. D’après L’Équipe, Longoni est bien le jeune gardien étranger que le Paris SG est tout proche de recruter en lui faisant signer son premier contrat professionnel.

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Le natif de Côme a l’avantage d’être en fin de contrat en juin et arrivera donc libre, comme Renato Marin l’an dernier. Âgé de seulement 18 ans, l’international italien U19 devrait prochainement signer son premier contrat professionnel avec le double champion d’Europe.