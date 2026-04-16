OL : Réaction choc à la mise en vente de Lyon et Botafogo

En conflit avec l’OL, Botafogo a réagi à mise en vente du club rhodanien, ainsi que le club brésilien, par le cabinet Cork Gully, via un Comité ad hoc.

Eagle Football Group explose : L’OL et Botafogo en vente !

John Textor, ancien président de l’OL et actuel patron de Botafogo, a traduit le club rhodanien en justice au Brésil. Il réclame 125 millions d’euros de dettes non recouvrées aux actuels dirigeants lyonnais, notamment la présidente Michele Kang.

De son côté, la nouvelle patronne de Lyon, appuyé par le fonds d’investissement Ares Capital, tente de récupérer les actifs de la holding Eagle Football Bidco Limited, pour prendre totalement le contrôle de l’Olympique Lyonnais. Dans un communiqué, Eagle Football Group a lancé la procédure de vente des actifs détenus par John Textor, via la holding.

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Ayant écarté l’homme d’affaires américain du contrôle opérationnel de Lyon, au profit de cabinet Cork Gully, les décideurs actuels d’EFG, notamment Ares Capital, tente également de prendre le contrôle de Botafogo. Le club carioca est toujours détenu par John Textor, grâce à la multipropriété.

Le président de Botafogo : « Nous avons maintenu le dialogue, afin de garantir la protection de Botafogo »

À Rio de Janeiro, c’est le dirigeant Joao Paulo Magalhaes qui a réagi sur CNN Brazil à la procédure initiée par l’administrateur britannique, contrôlant désormais le groupe Eagle Football. « C’est extrêmement désagréable de se retrouver dans les petites annonces en Angleterre : ‘[…] je vends Botafogo et Lyon.’ C’est une situation très pénible » a-t-il déclaré, avant de faire le point sur le dossier.

« C’est une procédure que l’administrateur judiciaire désigné par la justice anglaise doit accomplir pour mettre les actifs sur le marché, tenter d’obtenir des offres sur ces actifs et de payer les créanciers de la meilleure façon possible. Nous avons maintenu le dialogue avec toutes les parties, afin de garantir la protection de Botafogo », a expliqué le responsable brésilien, naturellement sous le contrôle de John Textor.

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Il faut rappeler que Michele Kang, successeure de son compatriote à la tête de l’OL depuis juin 2025, devrait très probablement être le futur propriétaire du club rhodanien. Elle détient déjà OL Lyonnes, l’équipe féminine du club de la capitale des Gaules, cédée par John Textor.