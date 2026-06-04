Mercato FC Nantes : Kita contacte un coach de Ligue 2, la réponse tombe

Les dirigeants du FC Nantes ont entamé des négociations avec un entraîneur de Ligue 2. Mais il a déchiré l’offre des Kita.

Mercato FC Nantes : Philippe Montanier dit non à Kita

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Le FC Nantes essuie un refus catégorique. En quête d’un successeur pour Vahid Halilhodžić, les Canaris espéraient attirer Philippe Montanier. Libre à la fin du mois, le technicien français attise les convoitises. Waldemar Kita cherchait un profil expérimenté pour orchestrer la remontée d’un club fraîchement relégué en Ligue 2.

Le profil de Montanier, fin connaisseur de la deuxième division, correspondait en tout point. Ce dernier a redressé l’ASSE dès son arrivée. L’équipe a retrouvé de vigueur et a raflé des points pendant le sprint final. Les Verts étaient tout proches de valider la montée dans l’élite. Mais l’OGC Nice les a éliminés lors des barrages.

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Selon Ouest-France, un échange téléphonique a eu lieu mardi soir entre la direction nantaise et le coach des Verts. Philippe Montanier a décliné l’offre. Malgré son récent échec lors des barrages d’accession avec l’ASSE, l’entraîneur préfère temporiser. Cette décision oblige les dirigeants du FC Nantes à poursuivre leurs prospections.

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Pour le moment, la chaise de l’entraîneur reste désespérément vide au FC Nantes. Pendant ce temps, Montanier regarde vers le Forez. Sa priorité reste Saint-Étienne, où il espère toujours une prolongation de contrat. Le destin du technicien est désormais entre les mains des dirigeants stéphanois, qui tardent pourtant à trancher ce dossier chaud.