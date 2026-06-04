INFO Mercato : L’AS Rome déterminée à dépouiller l’OM !

La direction de l’AS Rome compte de toute évidence faire ses courses du côté de l’OM. Elle a jeté son dévolu sur deux attaquants marseillais.

Mercato OM : L’AS Rome ne cible pas que Mason Greenwood

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Avant l’ouverture officielle du mercato, l’axe Rome-Marseille se réchauffe. Les dirigeants du club de la capitale italien affichent clairement une volonté de renforcer leur équipe, notamment en attaque. Et pour ce faire, ils se lancent sur les traces deux piliers de l’Olympique de Marseille.

Mason Greenwood est le premier Marseillais ciblé. L’attaquant anglais en est à 23 buts et 11 passes décisives en 45 rencontres. De telles performances séduisent les Giallorossi. Les négociations s’avèrent cependant très serrées.

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Tandis que la Roma est prête à mettre 40 millions d’euros pour Mason Greenwood, l’OM en réclame au moins 50. Un autre point de friction demeure : sa clause de revente. Manchester United devrait toucher 40 % sur un futur départ de son ancien crack. Cela réduit considérablement la marge de manœuvre financière des Phocéens.

Igor Paixao, une alternative crédible

L’AS Rome est consciente de cet obstacle financier. Raison pour laquelle la formation italienne cible un autre ailier de l’OM. La Gazzetta Dello Sport le confirme, Igor Paixao intéresse aussi les Romains. L’attaquant brésilien a été auteur de 12 buts et 7 passes décisives cette saison.

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Sa vente présenterait un avantage stratégique pour Marseille. Car la direction de l’OM conserverait l’intégralité du montant de son transfert à la différente du cas Greenwood. Les discussions entre les deux écuries vont poursuivre dans les semaines à venir.