Coup de théâtre à l’OM : Un retour XXL dans les tuyaux !

Alors que le dossier du naming du Vélodrome patine, l’OM est secoué par une révélation inattendue. L’équipementier Adidas serait prêt à renouer avec le club phocéen dix ans après son départ.

OM : Vers un retour d’Adidas pour 2028

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Avant même l’ouverture du mercato, l’Olympique de Marseille s’agite dans tous les sens. En plus de ventes de joueurs, la direction phocéenne s’active en coulisses pour dénicher un nouveau partenaire de naming pour le stade Vélodrome. Son partenariat avec Orange expirant en ce mois de juin.

C’est dans ce contexte commercial qu’une grosse information émerge. Adidas pourrait redevenir l’équipementier officiel de l’OM dès 2028. L’insider Djerir en est convaincu, la marque à trois bandes compte mener offensive en vue de renouer avec le club présidé par Stéphane Richard.

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Notons que l’Olympique de Marseille et Adidas avaient mis un terme à leur collaboration en 2018. Les deux parties seraient-elles prêtes à renouveler ce deal dix ans plus tard ? Cette hypothèse est loin d’être farfelue. Le journaliste Benjamin Courmes milite pour ce mariage de raison.

Un rapprochement bien accueilli à Marseille

Cette perspective enflamme en tout cas la toile, où de nombreux supporters approuvent ce « retour aux sources ». Il faut dire que l’association entre l’OM et Adidas est indissociable des années les plus glorieuses du club. Des maillots devenus iconiques aux succès européens, la marque allemande a marqué des générations.

Tu ne crois pas si bien dire😉 https://t.co/URKQr3CZma — Benjamin COURMES (@BenFCM) June 3, 2026

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Il faudra tout de même rester prudent. Ce partenariat OM-Adidas est encore loin de se concrétiser. Même si cet éventuel rapprochement est bien accueilli à Marseille.