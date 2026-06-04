Ça chauffe à l’OM : Annonce imminente pour Habib Beye !

Le passage de Habib Beye sur le banc de l’OM s’achève. La nouvelle direction marseillaise a entamé les négociations pour résilier son contrat. L’annonce du divorce est imminente.

Mercato : L’OM proche de rompre le contrat de Habib Beye

La suite après cette publicité

Habib Beye ne va pas résister aux grands changements entamés à l’Olympique de Marseille. Le technicien sénégalais était pourtant serein sur le banc phocéen. Se projetant même avec l’OM pour la saison à venir. Ses espoirs ont vite été balayés par la nouvelle direction.

Lire aussi : Ça brûle à l’OM : Deux pistes sexy pour remplacer Habib Beye

Le duo Richard-Lorenzi ne compte pas sur lui. Les responsables marseillais ont même entamé négociations concrètes pour rompre son contrat expirant en juin 2027. C’est du moins la révélation faite par La Provence. Le journal local assure que l’OM a entamé une profonde restructuration et a trouvé le remplaçant de Habib Beye.

Quelques détails administratifs à finaliser

Le choix est désormais fait. Bruno Genesio a été choisi pour diriger les rênes de l’équipe première la saison prochaine. Un accord total ayant été trouvé entre l’ancien coach du LOSC et l’OM. Cela ne laisse aucun doute. Le départ de Habib Beye n’est plus qu’une formalité administrative.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato : L’OM se sépare de Habib Beye, la note est salée

À voir

Mercato PSG : Urgent ! Accord entre Barcola et Liverpool ?

Mercato : L’OM se sépare de Habib Beye, la note est salée

Son bilan a été marqué par une élimination précoce en Coupe de France et une non-qualification en Ligue des champions. Ce qui a fini par éroder le soutien des dirigeants et agacer les supporters marseillais. L’annonce officielle de son départ est attendue dans les prochaines heures.