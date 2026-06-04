Mercato OL : Une deuxième grosse signature pour Michele Kang

L’OL a décroché une deuxième grosse signature, en l’espace de deux semaines. Le club rhodanien se félicite justement du nouvel accord signé.

Mercato : L’OL prolonge son partenariat avec Trainline jusqu’en 2028

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L’OL a arraché un nouvel accord à Trainline, un partenaire avec qui il est lié depuis la saison 2024-2025. Le club rhodanien et le leader européen des ventes de billets de train et bus ont signé un nouveau contrat de deux ans. Ils sont donc désormais unis jusqu’au 30 juin 2028. L’Olympique Lyonnais se réjouit de cette signature et évoque « un accord de partenariat majeur ».

« Cette prolongation s’inscrit dans la continuité d’une collaboration fructueuse entre les deux marques, portée par une vision commune de l’innovation et de l’expérience supporters. […]. Trainline continuera de s’afficher sur le short et les tenues d’entraînement des joueurs Lyonnais, durant les saisons 26/27 et 27/28 ».

L’Olympique Lyonnais se réjouit

Cette signature intervient deux semaines après celle conclue avec Atlante jusqu’en 2031. À la grande joie de Thibaut Chatelard, Senior Vice President Revenue and Marketing de l’OL.

« La prolongation de notre collaboration avec Trainline, confirme la qualité de la relation construite entre nos deux marques depuis la saison dernière. Nous sommes fiers d’accompagner Trainline dans sa stratégie de développement en France et en Europe. Cette collaboration illustre parfaitement la capacité de l’Olympique Lyonnais à proposer à ses partenaires des dispositifs d’activation impactants et engageants auprès de notre large communauté de fans », a-t-il déclaré.

Trainline satisfait de son partenariat avec Lyon

La partenaire de Lyon se réjouit également. « Nous sommes très heureux de prolonger notre partenariat avec l’OL. Le club est un partenaire emblématique du football français et de la ville de Lyon, un marché clé pour Trainline en France. […].

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Ce partenariat nous offre une plateforme solide pour continuer à développer notre visibilité […]. Cette prolongation s’inscrit dans la continuité d’une collaboration positive […] », a réagi Jo McClintock, VP Brand, Trainline.