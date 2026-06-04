ASSE : Les supporters en colère, Larry Tanenbaum les rassure

Le prioritaire de l’ASSE, Larry Tanenbaum, est sorti du silence à la suite du maintien en Ligue 2. Il rassure sur le projet de KSV à la tête du club.

L’ASSE reste en Ligue 2, les supporters déçus !

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L’ASSE n’a pas réussi à remonter immédiatement en Ligue 1, à l’issue de la saison régulière. Elle a ensuite échoué en barrage contre l’OGC Nice. Par conséquent, elle jouera en Ligue 2 (en 2026-2027) pour la deuxième saison d’affilée. Ce qui n’est pas du tout du goût des supporters, qui rêvaient du retour des Verts dans l’élite.

Déçus, frustrés et en colère, ils ont demandé des explications à la Direction de Kilmer Sports Ventures (KSV). Ils sont même allés plus loin en réclamant des têtes au sein de l’organigramme du groupe canadien.

Tanenbaum : « Notre engagement envers l’AS Saint-Etienne est inébranlable »

Comprenant la déception et l’impatience du peuple vert, Larry Tanenbaum leur a adressé un message fort, ce jeudi. Il l’a surtout rassuré sur les ambitions du groupe canadien aux commandes des Verts :

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« Notre engagement envers l’AS Saint-Etienne est inébranlable. Nous sommes ici parce que ce club est unique : par son histoire, ses supporters, son stade, sa ville et sa place dans le football français. Nous savons ce que représente l’ASSE sur le terrain, mais aussi dans la vie de cette ville et de ce territoire, et nous mesurons pleinement la responsabilité que cela implique ».

KSV à l’ASSE avec un projet à long terme

Le milliardaire canadien a rappelé ensuite que le projet porté par le président Ivan Gazidis est un projet à long terme. « Nous sommes là pour longtemps. Nous restons mobilisés pour ce club, pour vous, ses supporters, ses partenaires, et pour son avenir », a-t-il assuré.

Selon Larry Tanenbaum, le travail de KSV depuis juin 2024 n’est certes pas encore à la hauteur des attentes des supporters, mais il va porter ses fruits, de façon pérenne, dans quelques années.

« C’est ce travail qui est aujourd’hui engagé. Il n’est pas toujours visible, et il ne se traduit pas toujours immédiatement dans les résultats. Je comprends parfaitement que parler de moyen et de long terme puisse être difficile et même frustrant pour vous, en particulier après une déception sportive.

« C’est ainsi que se construisent les organisations solides »

Mais c’est ainsi que se construisent les organisations solides. […]. À l’AS Saint-Étienne, j’ai la conviction que nous avons les bases pour bâtir quelque chose de fort et de durable. Nous pouvons nous appuyer sur des femmes et des hommes talentueux et engagés à tous les niveaux du club, et nous restons concentrés sur le renforcement de l’ASSE dans chaque domaine.

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Comme toute organisation sportive ambitieuse, nous devons continuer à apprendre, à progresser et à nous imposer les plus hauts standards. Nous devons aussi, sans doute, mieux expliquer notre vision et le travail en cours pour accompagner le développement du club dans la durée », a conclu le grand patron du club stéphanois.