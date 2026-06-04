Mercato SRFC : Haise donne son feu vert, ce phénomène arrive  

La direction du SRFC défie le Real Madrid pour la sensation Zadok Yohanna. Les négociations sont en cours.

Mercato SRFC : Haise lorgne Zadok Yohanna

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Le SRFC veut doubler le Real Madrid. Franck Haise s’attaque à un dossier XXL : Zadok Yohanna, la nouvelle pépite de l’AIK Fotboll. À 18 ans à peine, ce milieu offensif nigérian affole déjà toute l’Europe. Pourquoi un tel engouement ? Son profil et ses solides performances attirent.

Les cadors européens observent le joueur de près. Selon le média Expressen, le Real Madrid mène la bataille aux côtés des écuries de Premier League et de Bundesliga. Brighton a même dégainé le premier. Le club anglais offre déjà 23 millions d’euros. Si l’AIK accepte, ce transfert deviendra le plus cher de l’histoire du football suédois. Mais le club scandinave se montre gourmand et réclame 25 millions d’euros pour libérer son prodige.

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Rennes observe la situation depuis quelques semaines. Le coach Franck Haise adore ce profil et souhaite attirer ce jeune talent en Bretagne. Pour autant, le Stade Rennais refuse de surpayer. Pas question de s’aligner aveuglément sur la folie financière des géants anglais ou espagnols. Le talent n’exclut pas le doute. À cet âge, le risque de s’y brûler les ailes existe.

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La direction rennaise est prudente. Zadok Yohanna impressionne, certes, mais il n’a encore jamais joué dans un grand championnat. Le haut niveau exige une adaptation rapide que tous les adolescents ne digèrent pas. C’est ce saut dans l’inconnu qui freine les ardeurs bretonnes. Alors, que va faire Rennes ? Le club doit maintenant trancher : tenter un coup de poker face au Real Madrid ou se retirer.