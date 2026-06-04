Mercato FC Nantes : Ça bouge, Kita dégote un coach expérimenté

Les dirigeants du FC Nantes fouillent un peu partout pour trouver un nouveau coach. Sur la short-list des dirigeants figure un nom bien connu des supporters, celui d’un ancien de la maison.

Mercato FC Nantes : Michel Der Zakarian de retour à Nantes ?

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Michel Der Zakarian va-t-il sauver les Canaris ? C’est la question qui brûle les lèvres à la Jonelière. Après la descente en deuxième division, le coach du FC Nantes, Vahid Halilhodzic part. Il faut un nouveau technicien expérimenté pour ne pas s’éterniser en Ligue 2.

Plusieurs techniciens sont ciblés pour le poste. On pense notamment à Olivier Pantaloni, Stéphane Gilli ou Christophe Pélissier. Mais selon les informations de L’Équipe, Michel Der Zakarian serait la cible prioritaire des Kita. L’entraîneur franco-arménien a de la bouteille. Il maîtrise parfaitement la maison Jaune. Il a déjà dirigé le FC Nantes à deux reprises (2007-2008 et 2012-2016).

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MDZ a réussi deux accessions dans l’élite en 2008 et 2013. On le sait, le passé a parfois été orageux entre Michel Der Zakarian et le président Waldemar Kita. Leurs séparations successives s’étaient d’ailleurs soldées par des échanges de piques acérées dans les médias.

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Si aucun contact officiel n’est encore noué, le profil de l’ex-coach de Montpellier, Clermont, Reims et Caen séduit toujours autant l’état-major nantais. De son côté, le technicien ne cache pas son attachement pour les Jaune et Vert, l’un de ses clubs de cœur. Expérimenté, fin connaisseur de la Ligue 2 et profondément ancré dans l’identité du club, Der Zakarian semble être l’homme idéal pour conduire les Canaris.