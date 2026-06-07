Mercato : 3,5M€ ! Le Stade Rennais tient un trésor portugais

Les dirigeants du Stade Rennais seraient sur les traces d’un jeune espoir du Benfica Lisbonne pour un recrutement durant cet été. L’affaire pourrait se conclure contre un chèque de 3,5 millions d’euros.

Mercato Stade Rennais : Un jeune talent du Benfica en approche

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Le Stade Rennais avance discrètement sur son mercato estival. Pendant que l’attention se porte sur la Coupe du Monde, les dirigeants bretons continuent de travailler en coulisses et un premier renfort semble déjà tout proche. D’après les informations de Bola Branca relayées au Portugal, Rennes est en passe de trouver un accord pour recruter Gonçalo Oliveira.

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Le jeune défenseur central de Benfica devrait rejoindre la Bretagne contre une indemnité estimée à 3,5 millions d’euros. À seulement 19 ans, il fait partie de cette génération qui a attiré les regards lors des compétitions de jeunes. Son nom circule depuis plusieurs mois chez les observateurs attentifs du football portugais.

Cette saison, il s’est notamment montré à son avantage en Youth League, avec des prestations solides et un vrai calme balle au pied, un détail que les recruteurs aiment bien noter dans leurs carnets. Ses performances n’ont pas échappé aux recruteurs européens. En 33 rencontres disputées, Oliveira a inscrit trois buts. Il a également délivré deux passes décisives.

Des statistiques intéressantes pour un joueur défensif. Le dossier pourrait représenter une belle opportunité pour Rennes. La valeur marchande du joueur est actuellement estimée à deux millions d’euros.

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Ce montant reste accessible pour les finances rennaises. Le club pourrait ainsi anticiper l’avenir en recrutant un défenseur prometteur. Reste désormais à savoir si Benfica acceptera de négocier. D’autres formations pourraient également entrer dans la course. Une chose est certaine.

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Le Stade Rennais continue de préparer l’avenir avec ambition. Gonçalo Oliveira pourrait rapidement devenir un nom à suivre durant le mercato estival.