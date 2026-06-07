Coup de théâtre ! Rupture totale entre l’ASSE et Montanier ?

Après avoir échoué de faire remonter le club en Ligue 1 à l’issue des barrages, Philippe Montanier pourrait finalement laisser la place à un autre entraîneur sur le banc de l’ASSE.

Mercato : Pas d’accord trouvé entre Philippe Montanier et l’ASSE

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Le séisme provoqué par la déroute lors des barrages d’accession en Ligue 1 contre l’OGC Nice continue de fissurer les fondations de l’ASSE. Incapables de valider leur ticket pour l’élite après un lourd revers au retour (1-4), les Verts s’apprêtent à vivre un été de tous les dangers à l’échelon inférieur.

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L’onde de choc vient de faire sa toute première victime de taille, puisque le destin de l’équipe première a radicalement basculé ce samedi matin, ouvrant la porte à une refonte totale de l’organigramme sportif sous la houlette de Kilmer Sports Ventures. En effet, selon les informations divulguées par le quotidien L’Équipe, l’aventure entre Philippe Montanier et les Verts est arrivée à son terme.

En fin de contrat le 30 juin prochain, l’ancien entraîneur de Toulouse ne prolongera pas son bail dans la Loire. Les deux parties n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente pour poursuivre leur collaboration, la faute à des visions divergentes concernant la reconstruction de l’effectif pour l’exercice à venir et les garanties financières exigées.

Face à cette impasse contractuelle, la rupture est devenue inévitable, actant le départ de Philippe Montanier, qui aura échoué à ramener le club ligérien au premier plan. Les dirigeants de l’ASSE n’ont pas l’intention de s’apitoyer sur leur sort et se sont déjà mis activement en quête d’un successeur depuis une semaine pour piloter l’opération reconquête.

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Le profil recherché devra obligatoirement afficher une solide expérience des montées pour ramener immédiatement Saint-Étienne en Ligue 1. De son côté, Philippe Montanier ne devrait pas rester très longtemps sur le marché des transferts des techniciens, son nom état déjà cité avec insistance du côté du FC Nantes pour prendre la relève de Vahid Halilhodzic.

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D’après le journal Le Progrès, Montanier n’était pas convaincu par la façon dont la direction voulait répartir les tâches dans le domaine sportif. Les Verts vont désormais se mettre en quête d’un nouvel entraîneur pour jouer la montée en Ligue 1 la saison prochaine.