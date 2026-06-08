Mercato OM : Terrible coup dur pour Greenwood !

‎Mason Greenwood restera-t-il à l’OM au terme de ce mercato estival ? Alors qu’un départ semblait prendre forme du côté de la Turquie, une déclaration forte venue de Fenerbahçe vient jeter un coup de froid sur le dossier.

‎Mercato OM : Greenwood au coeur de la campagne électorale à Fenerbahçe

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‎Depuis plusieurs semaines, le nom de Mason Greenwood circule avec insistance sur le marché des transferts. L’ailier anglais, considéré comme l’un des joueurs les plus influents de l’effectif marseillais ces deux dernières saisons, attire naturellement les regards de plusieurs clubs européens.

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‎Parmi les candidats les plus actifs figurait Fenerbahçe. Hakan Safi, candidat à la présidence du club stambouliote, aurait même présenté Greenwood comme une cible prioritaire auprès des supporters. Un transfert estimé à près de 55 millions d’euros était évoqué, une somme qui aurait permis à Marseille de réaliser la plus importante vente de son histoire.

‎Aziz Yildirim met fin au suspens

‎Mais l’enthousiasme a rapidement laissé place à davantage de prudence. Principal rival de Safi dans la course à la présidence, Aziz Yildirim a publiquement contesté la faisabilité d’une telle opération. ‎« Avec les joueurs annoncés, il nous faut un budget de 500 millions d’euros. Fenerbahçe ne peut pas se le permettre, on n’a pas les moyens », a-t-il affirmé.

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Une sortie qui a résonné comme un sérieux avertissement concernant les ambitions affichées autour du recrutement de Greenwood. ‎Yildirim a même été plus loin en ajoutant : « S’il y a une signature dans les accords conclus avec les joueurs, présentez-la au conseil d’administration. Mais ce ne sont que des manœuvres électoralistes. Je suis réaliste. Rêves et réalité ne coïncident pas. »

‎Quel impact pour l’Olympique de Marseille ?

‎Cette prise de position change considérablement la lecture du dossier. Si Fenerbahçe était présenté comme un prétendant crédible, les réserves exprimées publiquement par Aziz Yildirim soulignent les obstacles financiers qui entourent une telle opération. ‎Pour l’OM, la situation reste donc ouverte.

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Le club phocéen sait que Greenwood conserve une forte valeur marchande et plusieurs formations continuent d’observer son évolution. La piste turque n’est pas officiellement fermée, mais elle apparaît aujourd’hui beaucoup moins solide qu’auparavant. Dans ce contexte, Marseille conserve une marge de manœuvre importante pour négocier l’avenir de son attaquant.