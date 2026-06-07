Mercato : FLASH ! L’AS Monaco torpille salement le RC Lens !

Le nom de Loïs Openda revient avec insistance du côté du RC Lens lors de ce mercato estival. Mais l’AS Monaco pourrait jouer les trouble-fêtes dans ce dossier. Explications.

Mercato : Loïs Openda de retour au RC Lens cet été ?

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Le RC Lens s’apprête à retrouver les sommets européens avec la Ligue des Champions en ligne de mire, mais les coulisses de la Gaillette traversent une zone de fortes turbulences. Orphelins de cadres majeurs comme Wesley Saïd ou Allan Saint-Maximin, et dans le flou concernant l’avenir de leur coach Pierre Sage, les dirigeants artésiens cherchent un coup d’éclat pour garder l’effectif à réveiller le peuple sang et or.

Une piste mène ainsi au retour d’un ancien héros : Loïs Openda. Trois ans après son départ XXL vers l’Allemagne, l’attaquant belge vit un calvaire sans nom en Italie. Transféré définitivement à la Juventus Turin pour un montant avoisinant les 40 millions d’euros, l’avant-centre des Diables Rouges s’est complètement liquéfié dans le Piémont, n’inscrivant qu’un petit but en championnat cette saison sous les ordres de Luciano Spalletti.

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Face à ce terrible fiasco, la Vieille Dame s’active pour s’en débarrasser, éveillant l’intérêt de l’AS Monaco ou de l’Eintracht. Mais selon les informations de La Stampa, c’est bien le club artésien qui scrute la situation.

L’idée d’un prêt d’un an pour disputer la C1 à Bollaert fait rêver les supporters, d’autant que le joueur a cruellement besoin de retrouver un environnement familier pour reconquérir sa place chez les Diables Rouges. Mais le RC Lens n’a pas dit son dernier mot dans cette affaire.

L’AS Monaco se positionne pour recruter Loïs Openda

En échec à la Juventus, Loïs Openda plaît à Monaco, Francfort et Nottingham. Un prêt avec option d’achat est évoqué. Plus de 40 M€ pour un attaquant devenu remplaçant de bout de banc : la Juventus tient déjà un dossier lourd avec Loïs Openda. Arrivé de Leipzig via une option d’achat obligatoire, le Belge n’a jamais lancé sa saison en Italie.

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Deux buts seulement, un temps de jeu qui s’est effondré au printemps, puis une absence de la liste belge pour la Coupe du monde. Forcément, la porte s’ouvre. Selon Sky Sport Italia, l’AS Monaco fait partie des clubs prêts à tenter une relance, comme l’Eintracht Francfort et Nottingham Forest, plutôt sur la base d’un prêt avec option d’achat.

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Pour Monaco, le coup a du sens : Loïs Openda connaît la Ligue 1, reste un attaquant de rupture, et sort surtout d’un trou dont la Juve veut se débarrasser vite. Pas un transfert bling-bling. Un pari de réparation. Affaire à suivre…