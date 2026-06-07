Mercato OM : Grosse colère de Balerdi, il veut claquer la porte

Le parcours de Leonardo Balerdi à l’OM n’est pas un long fleuve tranquille et ce mercato estival pourrait mettre fin à ce parcours en forme de montagnes russes. Le joueur voudrait quitter l’Olympique de Marseille dès cet été.

OM : Un départ de Balerdi lors de ce mercato

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Leonardo Balerdi semblait prévu pour rester patron de la défense de l’OM la saison prochaine, mais un fait nouveau est en train de compromettre cette éventualité. En effet, le défenseur argentin ne disputera pas la Coupe du monde avec l’Argentine et c’est l’OM qui devrait faire les frais de cette décision.

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En effet, le club olympien est accusé par l’entourage de Balerdi d’avoir mal géré ses blessures. La Provence confirme bien un doute sur la gestion du mollet capricieux du joueur argentin.

Le fait qu’il rechute pendant la préparation de la Coupe du monde met en évidence le faible respect du protocole de sa rémission par la clinique de l’OM. Il aurait été encouragé à revenir plus tôt de blessure pendant la saison pour aider une défense marseillaise au plus mal.

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Maintenant qu’il est de nouveau blessé, selon un communiqué de la sélection d’Argentine, et qu’il ne jouera pas le Mondial, le joueur voudrait aller voir ailleurs cet été. Pour lui, cette mauvaise gestion de son état physique par le club peut lui porter préjudice sur la durée, d’où son envie d’arrêter les frais dès cet été.

Le dossier Balerdi est donc déjà ouvert et les prétendants pourraient profiter de cette brèche pour se positionner.