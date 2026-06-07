PSG : Hallucinant ! Désiré Doué signe un contrat en or !

Désiré Doué a paraphé un nouveau contrat. Pas avec le PSG ni un quelconque club de football, mais avec une marque. Un contrat qui fait entrer l’attaquant de 21 ans dans une autre dimension.

PSG : Désiré Doué rejoint la marque Nike

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Désiré Doué a récemment franchi un autre cap dans sa jeune carrière, cette fois en dehors des terrains. Après près de deux ans sans sponsor équipementier attitré, le milieu offensif du Paris Saint-Germain et international français a rejoint la marque Nike.

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Le journal Le Parisien assure que le natif d’Angers, qui testait plusieurs marques depuis août 2023, se serait finalement décidé. Si l’accord est officialisé, le contrat de Désiré Doué deviendrait l’un des plus gros contrats équipementier pour un joueur de 20 ans en Ligue 1.

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Une signature qui le placerait dans la lignée de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé quand ils avaient percé en Ligue 1. Le quotidien Le Parisien avance que le contrat est estimé à environ 2 millions d’euros annuels. Tandis que RMC Sport parle d’un montant du contrat qui dépasserait les 3 millions d’euros par an.

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Le Golden Boy 2024 est devenu un joueur incontournable du PSG et à présent de l’équipe de France. L’ailier formé au Stade Rennais n’a pas manqué de sollicitations des équipementiers, il a d’ailleurs longtemps alterné entre des crampons de la rivale Adidas ou de la marque montante, Skechers, avant de s’établir plus durablement avec la géante américaine Nike.

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Grâce à son nouveau contrat signé il y a deux mois, Désiré Doué intègre directement le cercle très fermé des athlètes les mieux rémunérés par la marque américaine. En attendant un bail encore plus juteux avec le Paris Saint-Germain ?