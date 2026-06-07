INFO Mercato : Après Dro, le PSG écoeure encore le Barça !

Six mois après avoir arraché Dro Fernandez pour 8 millions d’euros, le PSG serait sur le point d’infliger un autre coup terrible au FC Barcelone. Explications.

Mercato : Le PSG arrache un crack au Barça

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Après l’arrivée de l’Espagnol Dro Fernandez cet hiver, le Paris Saint-Germain va infliger un nouveau coup dur au FC Barcelone. Cette fois, Luis Campos s’apprête à enregistrer la signature du jeune Aboubacar Maiga, la pépite de l’Africa Foot Academy longtemps annoncée proche du Barça.

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Présenté comme l’un des plus grands talents du continent africain, le milieu offensif de l’Africa Foot Academy voit les écuries se bousculer pour obtenir sa signature. L’international espoir malien plaît particulièrement en Angleterre, où Liverpool et Manchester United suivent son développement depuis plus d’un an, tandis que Chelsea, Manchester City et Newcastle ont pris des renseignements.

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Mais ces derniers mois, Aboubacar Maiga était surtout annoncé à Barcelone. Et pour cause, le géant de Liga possède un partenariat avec l’Africa Foot Academy dont il avait déjà profité pour attirer Ibrahim Diarra, désormais considéré comme l’un des jeunes les plus prometteurs de la Masia. Seulement voilà, le Paris Saint-Germain ne s’est jamais avoué vaincu.

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Et d’après le média TEAMtalk, le double champion d’Europe a accéléré et se retrouve maintenant en pole position devant le Barça. Le projet parisien a particulièrement séduit Aboubacar Maiga et son entourage. Celui que l’on surnomme le « Messi malien » a donc de grandes chances d’atterrir dans la capitale française pour se rapprocher du niveau professionnel.

Paris Saint-Germain have emerged as the frontrunners to sign highly-rated Malian wonderkid Aboubacar Maiga, despite long-standing interest from Liverpool, Manchester United and Barcelona, @TEAMtalk can reveal.https://t.co/4621k5ZIzL — Graeme Bailey (@GraemeBailey) June 6, 2026

« Le Paris Saint-Germain est désormais en pole position pour recruter le jeune prodige malien très prometteur Aboubacar Maiga, malgré l’intérêt de longue date de Liverpool, Manchester United et Barcelone », révèle le site britannique.

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