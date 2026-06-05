Mercato PSG : 4 départs confirmés, une grosse surprise en vue ?

‎Le PSG entre dans une phase décisive de son mercato estival avec plusieurs mouvements attendus dans le sens des départs. Si quatre dossiers semblent déjà prendre forme, une situation plus inattendue pourrait également attirer l’attention dans les prochains mois au sein du champion d’Europe.

‎Mercato PSG : Une opération dégraissage qui prend forme

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‎À peine la saison achevée, les premières tendances du mercato parisien commencent à émerger. Fort de ses récents succès, le club de la capitale dispose d’une base solide, mais certains joueurs peinent encore à trouver une place durable dans les plans de Luis Enrique. ‎Selon les informations relayées par le journaliste Abdellah Boulma, plusieurs éléments pourraient faire leurs valises dans les semaines à venir.

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Il affirme ainsi : « Gonçalo Ramos devrait quitter le PSG cet été. Plusieurs clubs ont déjà pris des renseignements, dont l’Atlético de Madrid. Parmi les dossiers à suivre côté départs figurent également Kang-In Lee et Mbaye. La situation de Lucas Chevalier reste quant à elle ouverte… » Une déclaration qui dessine déjà les contours d’un effectif en pleine évolution.

‎Ramos et Lee, symboles d’une concurrence féroce

‎Le cas de Gonçalo Ramos illustre parfaitement la réalité du très haut niveau. Malgré des qualités reconnues, l’attaquant portugais n’a jamais réellement réussi à s’imposer comme un titulaire incontournable dans une équipe où chaque place se mérite au quotidien. ‎Même constat pour Kang-In Lee, dont le talent n’est plus à démontrer.

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Dans le système exigeant de Luis Enrique, la polyvalence et l’intensité sont devenues des critères essentiels. Lorsque la concurrence s’appelle Dembélé, Vitinha ou encore Fabian Ruiz, le moindre temps faible peut rapidement modifier la hiérarchie.

‎Zaïre-Emery, la question qui pourrait émerger

‎Si les quatre départs évoqués concernent essentiellement des joueurs en quête de davantage de temps de jeu, un autre dossier mérite une attention particulière. Il ne s’agit pas d’un départ imminent, mais d’une réflexion qui pourrait prendre de l’ampleur si sa situation n’évolue pas. ‎L’ancien international français Benoît Trémoulinas a d’ailleurs lancé un avertissement au sujet de Warren Zaïre-Emery.

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« Zaïre-Emery, attention, il a été le dindon de la farce pour la finale de la Ligue des champions. (…) Si ça continue, il pourrait envisager de partir », a-t-il déclaré sur La Chaîne L’Équipe. ‎Dans les grands clubs européens, les jeunes talents acceptent la concurrence, mais rarement sur le long terme lorsqu’ils estiment pouvoir prétendre à un rôle majeur ailleurs. Pour le PSG, conserver Zaïre-Emery dans les meilleures conditions pourrait finalement constituer l’un des dossiers les plus stratégiques des prochaines saisons.