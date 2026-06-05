ASSE : Urgent ! Montanier ne veut plus entraîner en Ligue 2

Philippe Montanier se retrouve au centre des discussions alors que son avenir à l’ASSE demeure entouré d’incertitudes. Une information venue de son entourage apporte toutefois un éclairage nouveau sur ses intentions et pourrait bien influencer les prochaines décisions du club stéphanois.

‎ASSE : Une déclaration qui fait réagir à Saint-Étienne

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‎Quelques jours après la désillusion de la non-accession en Ligue 1, le silence domine autour du dossier Philippe Montanier. Les échanges avec les dirigeants stéphanois semblent limités et aucune orientation claire n’a encore été communiquée concernant la saison prochaine. ‎Dans ce contexte, une révélation relayée par Ouest-France a rapidement retenu l’attention.

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Approché récemment par le FC Nantes, le technicien aurait étudié la possibilité d’un nouveau défi. Mais selon un proche du dossier, l’ancien entraîneur toulousain aurait décliné la proposition avec une idée bien arrêtée : « Il ne veut plus entraîner en Ligue 2 ».

‎Un message fort envoyé au marché

‎Cette prise de position ne passe évidemment pas inaperçue du côté de Saint-Étienne. L’ASSE évoluera encore en Ligue 2 la saison prochaine après avoir échoué dans sa quête de remontée. Les propos attribués à l’entraîneur donnent donc matière à réflexion sur ses véritables intentions.

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‎Au-delà du cas stéphanois, cette déclaration ressemble également à un signal adressé aux clubs en recherche d’un entraîneur. À 61 ans, Montanier dispose d’une solide expérience acquise en Ligue 1, en Espagne et sur la scène européenne. Son ambition semble désormais orientée vers un projet évoluant à un niveau supérieur.

Saint-Etienne face à une décision importante

‎Pour les dirigeants stéphanois, le dossier reste particulièrement sensible. La reconstruction sportive du club nécessite de la stabilité, mais aussi une vision claire à moyen terme. Or, l’incertitude autour du poste d’entraîneur complique forcément la préparation du prochain exercice. ‎L’expérience récente montre pourtant qu’un projet de remontée réussit rarement sans une forte adhésion du staff technique.

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C’est précisément ce qui rend la situation actuelle délicate. Si Montanier décide de poursuivre l’aventure, il devra porter une ambition de promotion immédiate. Dans le cas contraire, l’ASSE devra rapidement identifier un successeur capable de relancer une équipe encore marquée par la déception de la saison écoulée.

‎Un avenir toujours en suspens

‎À ce jour, aucune décision définitive n’a été actée. Les discussions semblent en pause tandis que chaque partie évalue les options disponibles. Une chose est néanmoins certaine : les propos rapportés par l’entourage de Philippe Montanier ont apporté un indice précieux sur ses aspirations.

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‎Pour Saint-Étienne, les prochaines semaines pourraient donc être décisives. Entre continuité et nouveau départ, le club doit désormais préparer son avenir avec prudence, alors que le flou persiste autour de l’homme qui occupe encore son banc.