Mercato ASSE : Un coup de pouce tombé du ciel pour KSV ?

‎L’ASSE pourrait bien profiter de la Coupe du monde 2026 avant même le premier coup de sifflet. Grâce à la présence annoncée de deux de ses internationaux, le club stéphanois entrevoit une rentrée d’argent bienvenue dans un contexte où chaque euro peut peser dans les décisions du mercato.

‎Mercato ASSE : Une récompense discrète mais précieuse

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‎La future Coupe du monde ne fera pas seulement rêver les supporters. À l’ASSE, elle pourrait également garnir les comptes du club. Sélectionnés avec la Nouvelle-Zélande et le Ghana, Ben Old et Augustine Boakye offrent déjà un premier motif de satisfaction aux dirigeants stéphanois.

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‎Depuis plusieurs éditions, la FIFA indemnise les clubs qui mettent leurs joueurs à disposition des sélections nationales. Ce mécanisme permet aux équipes formatrices ou employeuses de récupérer une compensation financière calculée sur la durée de présence des joueurs dans la compétition.

‎KSV peut y voir une opportunité

‎Les projections les plus prudentes restent déjà intéressantes pour l’ASSE. En cas d’élimination dès la phase de groupes du Ghana et de la Nouvelle-Zélande, le club pourrait percevoir plus de 500 000 euros selon les estimations relayées par Sportune. ‎Une somme qui ne transforme pas un mercato à elle seule, mais qui peut faciliter certaines opérations ciblées.

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Dans la stratégie menée par KSV, chaque ressource supplémentaire compte. Et même si un parcours jusqu’en finale paraît très improbable pour les deux sélections, cette manne financière représente un avantage inattendu dont Saint-Étienne aurait tort de se priver.