Genesio a pris une énorme décision pour l’OM !

Bruno Genesio
© Photo de Bruno Genesio, ex-coach du LOSC

Vous aimez cet article ? Partagez !

Foot Sur 7 est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News