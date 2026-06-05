Genesio a pris une énorme décision pour l’OM !

À propos de l'auteur, Jules Sessiwèdé

Je suis Jules Sessiwèdé, diplômé en journalisme. Très tôt, j’ai trouvé ma voie dans le journalisme sportif et j’apporte aujourd’hui mon expérience au succès de Foot Sur 7. Mon expertise ne se limite pas à l’écriture : j’excelle également dans les commentaires de matchs ainsi que dans l’animation d’émissions sportives, à la radio comme à la télévision. Mon dévouement au monde du football transparaît dans chaque reportage, chaque analyse et chaque émission que j’anime. Mon rêve est de devenir un pilier respecté de la communauté sportive, en inspirant les fans et les jeunes journalistes à poursuivre leurs passions avec ferveur.