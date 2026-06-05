Succession de Beye : L’OM abandonne sa priorité, trop cher

‎L’OM devrait annoncer prochainement le nom de son nouvel entraineur. Pour prendre la relève d’Habib Beye, Marseille a longtemps étudié la piste Christophe Galtier qui s’est révélée être trop chère.

‎Mercato OM : Christophe Galtier, le profil qui cochait toutes les cases

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‎Lorsque la direction marseillaise a lancé sa réflexion sur l’après Habib Beye, plusieurs noms ont circulé. Parmi eux, celui de Christophe Galtier revenait avec insistance. Son expérience du championnat de France, sa capacité à gérer la pression et son palmarès en faisaient un candidat naturel pour un club aussi exigeant que l’OM.

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‎L’ancien entraîneur de Lille, de Nice et du Paris Saint-Germain présentait un avantage précieux : il connaît parfaitement l’environnement du football français. Pour beaucoup d’observateurs, son profil semblait correspondre à la feuille de route définie par les nouveaux décideurs marseillais. Pourtant, entre l’intérêt et la signature, il existe parfois un fossé difficile à combler.

‎Le poids du contrat a changé la donne

‎Selon Eric Di Meco, le principal frein n’était pas sportif. Le consultant a révélé sur RMC que la situation contractuelle de Christophe Galtier a rapidement compliqué les discussions. ‎« Le problème c’est qu’il a un contrat avec un club qui est très content de lui et qui n’était pas prêt à le lâcher. Lui serait revenu en courant, en faisant des efforts financiers. Il n’est jamais entré en discussion par respect pour son club et à mon avis, quand l’OM s’est renseigné, ils ont dû trouver ça trop cher », a expliqué l’ancien défenseur marseillais.

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‎Cette déclaration éclaire un aspect souvent méconnu des mercatos d’entraîneurs. Au-delà du salaire, il faut parfois négocier une indemnité de départ importante. Dans un contexte où Marseille cherche à maîtriser ses dépenses, le coût global du dossier a vraisemblablement refroidi les ardeurs du club.

‎Bruno Genesio, un choix de raison mais aussi d’ambition

‎Face à cette impasse, l’Olympique de Marseille a accéléré sur la piste Bruno Genesio. Un technicien expérimenté dont le parcours en Ligue des champions et en Ligue 1 constitue une référence solide. ‎Eric Di Meco reconnaît d’ailleurs les qualités du probable futur nouvel entraîneur marseillais :

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« Bruno a une grande expérience et a fait des coups en Ligue des Champions, en battant les meilleurs entraîneurs. » Il admet toutefois avoir eu une préférence pour Galtier : « Moi je militais pour Christophe Galtier, parce qu’il a gagné de partout où il est passé. »

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‎Au final, Marseille a privilégié une solution jugée plus accessible tout en conservant un niveau d’exigence élevé. Ce choix illustre une réalité du football moderne : les ambitions sportives doivent souvent composer avec les contraintes économiques. Dans les bureaux du club phocéen, la succession d’Habib Beye n’a donc pas seulement été une affaire de terrain, mais aussi de calcul stratégique.