Mercato : 120M€, 5 départs… C’est chaud au Stade Rennais

Le Stade Rennais a obtenu le feu vert de la DNCG, mais le travail est loin d’être terminé. Pour sécuriser ses finances et préparer son mercato estival, le club breton s’apprête à lancer une importante vague de départs qui pourrait rapporter jusqu’à 120 millions d’euros.

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‎Le passage devant la DNCG constituait un rendez-vous majeur pour les dirigeants rennais. De ce point de vue, l’objectif a été atteint. Grâce à une gestion jugée satisfaisante, le club breton a obtenu l’autorisation de poursuivre ses opérations sans restriction particulière. ‎Cette validation repose notamment sur plusieurs recettes déjà intégrées dans les comptes.

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La vente de Jérémy Jacquet à Liverpool pour 70 millions d’euros a joué un rôle déterminant. Les revenus liés à la prochaine campagne européenne ainsi que le transfert de Gronbaek vers Hambourg ont également renforcé les garanties présentées au gendarme financier du football français.

‎Cinq départs pour atteindre l’équilibre

‎Selon les informations d’Ouest-France, le Stade Rennais doit toutefois poursuivre ses efforts afin de respecter pleinement son budget prévisionnel. Plusieurs joueurs disposent désormais d’un bon de sortie plus ou moins assumé. ‎Breel Embolo et Seko Fofana figurent parmi les principaux candidats au départ.

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Djaoui Cissé et Jordan James suscitent également un intérêt important sur le marché. Enfin, un transfert supplémentaire devrait être réalisé entre Glen Kamara, Ludovic Blas ou Alidu Seidu afin de finaliser l’équilibre financier recherché.

‎Une stratégie assumée pour préparer le prochain mercato

‎L’objectif rennais ne se limite pas à vendre. Derrière cette politique se cache une ambition bien précise : dégager une capacité d’investissement estimée à environ 60 millions d’euros pour renforcer l’effectif. ‎Cette approche rappelle celle de la saison précédente, lorsque plusieurs ventes majeures avaient permis de récolter près de 138 millions d’euros.

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